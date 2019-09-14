听说你想重温童年老游戏？这些方法应该能帮到你

一切故事的开始都来自童年那个无忧无虑的下午。

伴随大脑袋电视机上多彩的像素块不断闪烁，我第一次见识到《超级玛丽》的奇妙世界，也经历了《魂斗罗》的生死冒险，简单有趣的《泡泡龙》和惊心动魄的《影子传说》，这些似乎是很多80、90后的共同回忆。

在手机上还只有贪吃蛇的年代，红白机、GBA上的游戏曾带给大家无穷乐趣，这些黄金时代的作品直到今天依然令人怀念，也让很多人想要再次重温，今天极客之选（公众号GeekChoice）就带大家一起看看如今重温老游戏的各种方式。

老游戏机：复古与情怀首选

俗话说的好「原汤化原食」，要想重温老游戏，最经典的方式莫过于用当年的游戏机来玩。不论主机还是掌机，这些陈年老机依然具有极高可玩性，在那个游戏大爆发的时代，很多经典作品和游戏机都是互相成就的关系。比如极客博物馆曾经和大家介绍的 GBA，就是很多人小时候最爱的掌机，拿着它玩宝可梦的日子曾带给很多人欢乐。

尽管官方已经停产或者下架停售老游戏机，但这些产品在电商平台和二手市场却依旧有着稳定的生态，你甚至会看到商家将老游戏掌机显示屏改装成亮度更高的显示屏出售，还有一些商家提供定制外壳的个性化设计，这些都无疑能吸引到老玩家的目光。不过由于年代久远，一些主机在如今的电视上会出现适配问题，这往往需要通过额外转接口等办法解决，略显繁琐。

复刻游戏机+复古游戏服务：现代化复古选择

掌机虽然可以通过改装继续游玩，但许多老游戏主机无法和现在的电视兼容，这让玩家感到遗憾。不过厂商们也很快意识到这个问题，于是纷纷推出复刻主机和在线服务来解决这样的问题。所谓复刻主机，就是仿照经典产品外观，在保持外观相同（或者按比例缩小）的情况下，把曾经的老游戏进行高分辨率适配，从而可以适配如今的电视分辨率。

在不少人眼中，这样的复刻既带来了原汁原味的体验，也充满了时代情怀，因此很多厂商都尝试过这种做法。极客之选曾介绍过 PlayStation Classic 就是PlayStation初代的复刻版，在保留经典外观的同时，内部游戏则是确定好的数十款老游戏，这些游戏都代表着玩家的美好回忆，不过由于玩家不能自行下载和更改，所以游戏数量有限就成了这类复刻产品的遗憾。

另外，即便没有购买复刻游戏机，通过一些在线服务也能体验到经典的老游戏，比如任天堂针对Switch玩家提供的Nintendo Switch Online服务，就允许玩家访问经典的NES游戏库，并且还会不定期加入新的经典游戏，大家熟悉的比如《双截龙》、《星之卡比》都在其中，当这些游戏搭配上任天堂Switch，也能让你体会到不一样的快乐。

电脑模拟器：选择多也更方便

使用电脑模拟器大概是很多人最常用，同时也是最方便的游戏方式。一方面，玩家既不需要额外购买任何游戏设备就能玩游戏，另一方面，由于电脑模拟器的种类众多，使得很多老游戏都可以在电脑上复活。

不过需要说明的是，极客之选并不鼓励大家玩盗版游戏，但是通过电脑上的模拟器去体验老游戏带来的乐趣，再决定是否购买游戏机也是一个选择，毕竟游戏类型不同，玩家的喜好也不尽相同。但是需要注意的是，在电脑上玩游戏模拟器时，古老的游戏画面在电脑屏幕上的表现并不理想，同时用鼠标键盘操作也并不能带来当年的游戏体验，所以这种方式更多适用于简单尝试。

开源掌机：高自由度的随心体验

上述几种方案或多或少都存在一些不足，而随着一种便携，能够兼容多种模拟器，同时还有现代化功能的游戏机出现，这些问题似乎有了答案，这就是「开源掌机」，比如极客之选介绍过的GameShell。

如果你要玩复古老游戏，开源掌机GameShell或许会让你觉得惊讶，它内置了MAME（街机）、MGBA（Game Boy/Color/Advance）、NESTOPIA（NES / Famicom）、Pcsx（PlayStation）在内的多种游戏模拟器，这意味着你几乎可以通过它玩到所有最熟悉的老游戏.

导入游戏的方式也很简单，通过在一些资源分享平台如 OldmanEmu、任地鱼等，可以找到你喜欢的老游戏ROM，下载好它们后拷贝到GameShell游戏机的对应文件夹，比如GBA文件对应的是MGBA模拟器，FC文件对应是NESTOPIA模拟器，完成后刷新游戏机对应的模拟器，找到新游戏。

另外，基于开放的Linux系统，开源掌机GameShell在游戏模拟器的同时，还能让你直接动手操作在上面开发游戏，由于内置了PICO-8、TIC-80这样的引擎，你在玩的同时也可以自由地发挥自己想象力，去年备受好评的独立游戏《蔚蓝山》（Celeste）就是利用PICO-8设计原型之后进一步制作的。

如果你想要设计一款游戏，通过安装、运行PICO-8之后就可以连接到蓝牙键盘进行游戏编写，官方论坛对于如何入门设计游戏有完整的介绍，如果你感兴趣，还可以看看其它用户用PICO-8设计游戏的过程，B站上也有主播进行讲解，搜索「PICO-8开发」就能找到相关视频。可以说，由于极高自由度和便携小巧的机身，GameShell开源掌机可以让你体会到从重温老游戏到制作新游戏的独特乐趣。

游戏行业技术突飞猛进，如今面部捕捉技术、光线追踪技术等新技术层出不穷，让很多人感叹老游戏已经没落。但优秀游戏的核心并非取决于技术，而来自于让人愉悦的体验，在老游戏中，这样的乐趣似乎永不过时，这大概才是很多人对它们念念不忘的原因吧。