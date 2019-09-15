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华为Mate 30保护壳曝光：有望搭载5倍光变潜望式镜头

2019-9-15 6:37:07来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月15日消息 日前，华为Mate 30的保护壳曝光。从保护壳来看，华为Mate 30的相机模组排列与之前的爆料信息保持一致，此外，方形的镜头开孔与华为P30 Pro的潜望式长焦镜头相似，GSMArena称华为Mate 30有望搭载潜望式镜头。

GSMArena指出，目前爆料信息显示，华为Mate 30将后置4000万像素IMX600传感器+4000万像素“widecine camera（华为此前在欧洲注册了一项名为‘Cine Camera’的商标，翻译成中文即为“电影相机”）”+800万像素潜望式长焦镜头，潜望式镜头支持5X光学变焦。但疑惑的是，尚不清楚爆料手机壳中圆形相机模组内多出来的开口是做什么的。

据悉，华为Mate 30 Pro配备一块6.6~6.8英寸左右、分辨率1176x2400的AMOLED瀑布屏，搭载麒麟990处理器；其他方面，华为Mate 30 Pro支持华为Face ID 2.0，配备屏下指纹识别，机身存储方面配8GB+512GB存储规格，运行基于Android 10的EMUI10（无谷歌App）系统，没有物理音量按键，改用虚拟音量条设计，支持Nano SIM / Nano SD双插槽；电池方面，华为Mate 30 Pro内置4500mAh电池，支持40W超级快充及27W超级无线快充。

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关键词：华为Mate 30 Pro

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