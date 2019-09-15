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牛顿不乐意了！印度工商部长称爱因斯坦发现万有引力...

2019-9-15 7:17:39来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月15日消息 据Liveminte-paperNew消息，9月12日，印度工商部长在会议上语出惊人，“不要研究数学，数学永远不会帮助爱因斯坦发现万有引力”，引发网友群嘲。之后他改口称“数学帮助爱因斯坦发现了万有引力”，网友再次被逗乐“这个部长没有get到重点啊！”

据悉，在周四的贸易委员会的一次会议上，印度工商部长皮尤什•戈亚尔(Piyush Goyal)表示，“不要像你在电视上看到的那样计算。如果你看到的是一个5万亿美元的经济体，那么你必须以12%的速度增长，但现在是6%-7%。不要钻研数学……这些数学不会帮助爱因斯坦发现万有引力。如果他只遵循结构化的规则和过去的知识，我认为这个世界就不会有任何创新。”

被发现“口误”后，戈亚尔称“数学帮助爱因斯坦发现了万有引力”。事后，戈亚尔指责“一些朋友”断章取义，编造了“不实言论”，“我的评论有一定的背景。不幸的是，一些朋友试图删除背景，挑出一句话，创造一个非常‘有趣’的故事，其中一句还被误解了。”

不过，戈亚尔的这个说法并不能令人信服。国大党高级领导人拉梅什在推特上表示，“是的，部长先生。爱因斯坦不需要数学来发现重力，因为牛顿已经发现了。现在就等着人力资源部部长说，在牛顿之前很久，我们的古人就已经知道万有引力了(或者他已经知道了吗)，部长先生，看来只有上帝才能拯救经济了。”

美国国会在推特上表示，“爱因斯坦不需要数学就能发现重力，但艾萨克·牛顿爵士做到了”“顺便说一句，数学也是解决经济问题的必修课。”

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关键词：牛顿印度爱因斯坦

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