内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

第二轮"科技泡沫"将至？风投热炒初创科技企业引担忧

2019-9-15 7:23:56来源：新浪科技作者：林克责编：沧海评论：

知名对冲基金桥水的研究发现，私人科技初创企业的支出约占科技巨头收入的10%，占全球经济活动的0.4%以上。这一数字接近2000年科技泡沫时期约0.6%的峰值水平，将引发人们对私人市场过热的担忧。

桥水基金在一份研究报告中表示：“尽管这个数字仍然很小，但资金流向这个方向的速度一直很快。”“目前的攀升幅度尚没有科技泡沫时期那么高，但我们相信这一数字将会继续攀升。”

这家总部位于康涅狄格州的集团表示，科技初创企业在广告和云服务上的支出，远远超过了它们在普通运营支出上的支出。今年新型初创科技公司在亚马逊(1839.34, -4.21, -0.23%)网络服务、谷歌(1239.56, 5.31,0.43%)和Facebook(187.19, -0.28, -0.15%)上的广告支出为440亿美元，而2013年他们的广告支出约为90亿美元，约占这些科技巨头总收入的6%。

桥水基金的研究受到投资者和政策制定者的密切关注，以寻找其对全球市场思维转变的迹象。这家管理着约1600亿美元资产的对冲基金表示，自2008年金融危机以来不断下降的利率，鼓励风险投资家在初创企业上押下越来越大的赌注。桥水称：“贴现率连续10年下降，降低了成功的门槛，尤其是对那些未来回报丰厚的投资而言。”

CB Insights的数据显示，目前投资者对近400家公司的估值超过10亿美元。Pitchbook的数据显示，今年年初，风险资本和私人基金的现金余额为1.1万亿美元

软银和中国企业腾讯等公司的投资也加剧了人们对私人市场泡沫的担忧。本周，由软银行支持的WeWork被迫下调了其首次公开发行的估值目标。

桥水表示，在“几年内”，投入到风险资本的每一美元都将“接近100%”用于创造GDP。

桥水基金的旗舰基金Pure Alpha今年上半年遭遇了数十年来最糟糕的业绩之一，该基金截至6月份下跌4.9%。达利欧最近警告称，税收上升、利率下降和央行资助的政府赤字，可能引发全球经济的“范式转变”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：风投

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有