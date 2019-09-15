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vivo NEX 3 5G真机上手图再度曝光：后盖渐变效果绚丽

2019-9-15 7:35:28来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月15日消息 早前vivo正式公布了旗下NEX 3 5G智能手机的发布时间：北京时间9月16日19:30，vivo将于上海NEX SPACE召开“未来无界”NEX 3 5G旗舰新品发布会。而近日晚上再度流出了vivo NEX 3 5G的真机上手图。

此次曝光的图片包含了vivo NEX 3 5G的多角度上手图。从上图可以发现vivo NEX 3 5G正面所采用的瀑布屏设计所带给人的视觉冲击力还是十分强烈的。不过值得注意的是其后盖设计在镜面的基础上似乎还加入了渐变设计，整体配色为银色+蓝色，从不同角度看上去可以呈现不同的颜色效果，非常绚丽。除此以外后盖上只剩下为“奥利奥”后置后摄模块预留的孔位以及独立闪光灯了，而在偏下的位置上还可发现官方保留的“NEX”和“5G”标识。

据此前工信部信息显示，vivo NEX 3 5G版重量为218.5g，屏幕方面则采用一块6.89英寸的瀑布屏，分辨率为2256×1080像素，屏占比达到了99.6%。

硬件方面，vivo NEX 3 5G版采用高通骁龙855 Plus，5G基带则是采用骁龙X50芯片。内存方面有8GB和12GB两个规格，存储则有128GB、256GB和512GB三个规格。电池容量为4500mAh，支持44W快充。

摄像方面，vivo NEX 3采用了后置三摄，为6400万+1300万+1300万像素的组合；前置摄像头为1600万像素，电池容量为4500mAh。

vivo将于明日晚些时候在上海NEX SPACE发布NEX 3 5G旗舰新品，敬请期待。

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关键词：vivo NEX 3 5G

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