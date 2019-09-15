马斯克强调物流速度：亚马逊要像特斯拉一样早破产了

埃隆-马斯克（Elon Musk）本周与特斯拉员工举行了电话会议，他在会上强调，特斯拉需要加快汽车出厂速度，以解决特斯拉的物流问题。他将特斯拉与亚马逊进行了比较。

特斯拉在很多方面都不像其他汽车制造商。其中一点在于，特斯拉拥有并运营所有自己的门店、服务中心和配送中心，而不像大多数其他汽车制造商那样，与第三方特许经销商做生意。

这种商业模式导致了几个明显的差异，其中有一点最不受重视：特斯拉拥有并负责所有的汽车，直到客户接受交付。

但这个差异给特斯拉带来了比其他汽车制造商更复杂的物流问题，因为其他汽车制造商只是把车卖给经销商，经销商在他们的地盘上存有大量库存。而对于特斯拉来说，其定制汽车通常在与客户约定交货日期之前不会离开工厂。

据参加电话会议的人士透露，马斯克本周告诉员工，从下个季度开始，特斯拉将立即将这些车辆运送到当地的配送中心，以方便客户随时取车。

目前特斯拉花了很多时间来协调客户的交付，并在弗里蒙特的工厂补充库存。马斯克希望有源源不断的车辆前往目的地，并将物流情况与亚马逊进行比较。

这位首席执行官表示，“如果亚马逊必须等客户准备好提货后才发货，那么它将会破产。”

另一方面，这种商业模式也导致了一个财务问题，因为特斯拉把所有的钱都投入到制造汽车上，直到客户提货才会收到付款。只要汽车被制造出来却没有交付到消费者手中，特斯拉就会有数万美元的亏空。

因此，马斯克一直强调，更快地向客户交付汽车将大大改善特斯拉的财务状况。

从宏观上看，特斯拉的生产设施离客户越近，运输时间也会越短，这也正是特斯拉在中国开设工厂的原因。此外，该公司还声称将在欧洲开设一家工厂。