科技与电影擦出更多“火花”：微软和 Apple 加入好莱坞开源联盟

继 Netflix和亚马逊网络服务（AWS）之后，微软和Apple也成为了学院软件基金会（ Academy Software Foundation，ASWF）的最新成员，并且这两家公司都作为高级会员加入。

该基金会成立于2018年8月，由Linux基金会和美国影艺学院（奥斯卡金像奖的主办单位）牵头，致力于促进好莱坞对开源软件的使用。

“各地的电影制作人都在使用Apple产品”，学院软件基金会执行董事David Morin表示，“很高兴Apple成为我们的新成员，期待与他们合作，确保我们的开源项目在Apple软件平台上运行良好。”

除了成为高级会员外，微软还加入了基金会的理事会和技术咨询委员会。

“在微软，我们的使命是让地球上的每个人和每个组织都能获得更多，并且正是这一使命推动了我们对开源的承诺”，微软的Azure存储、媒体和Edge副总裁Tad Brockway说，“我们很高兴成为学院软件基金会的成员，并与业界的开源社区合作，将最新的云技术引入基金会及其项目。”

此前我们也曾报道过，ASWF已拥有9个开源项目。其中，电影视觉特效工具 OpenVDB 和色彩管理工具 OpenColorIO 较受欢迎。后者还曾参与过《蜘蛛侠：平行宇宙》、《爱丽丝梦游仙境》、《超人总动员2》和《玩具总动员4》等电影的制作。

除了本次新加入的微软和Apple，以及上面提到的Netflix和AWS外，学院软件基金会的成员还包括思科、梦工厂动画、谷歌云、索尼影业、沃尔特迪斯尼工作室、红帽、华纳兄弟和视觉效果协会等。