苹果的终极武器？U1芯片或将开启超宽带时代

苹果一向对其给iPhone设计的芯片津津乐道，即将面世的U1芯片就会和iPhone11一同推出，但是在周二的苹果发布会上，U1芯片却没有被提及。U1芯片采用的新技术可能会极大地改变我们各种智能设备之间的交互方式，但苹果可能只是利用它来补充AirDrop功能。

不过事情远比我们想的还要复杂。有报道称苹果正在开发一款跟踪配件，可以让你极其精确地定位任何物体，如果报道属实，那么苹果这次对芯片的闭口不谈就意味深长了。苹果很可能在产品发布的同时，推出“超宽带”（UWB），为U1芯片提供支持。在那之前，我们只能通过苹果官网上的这段话来猜测：

新款U1芯片采用了超宽带技术进行空间感知，iPhone 11 Pro的用户可以借此精确地掌握其他使用支持U1芯片的设备用户的位置。这将是一次全新的体验。

超宽带技术可以让设备在现实世界中以极高的精确度相互定位。超宽带芯片制造商Decawave的营销副总监Mickael Viot表示，仅从原始数据来看，带有超宽带技术的设备可以达到10cm的探测精度，此外，根据实际情况不同，精确度可能会提高到5毫米。

精确带来安全

其实在设计使用Apple Watch解锁Mac电脑时，就已经使用了这项技术。利用无线电信号的总往返时间来计算设备的距离，防止你的Apple Watch不小心解锁电脑，除非两个设备靠的很近。

不仅如此，这项无线技术也比其他无线技术更加安全。其他的无线技术，比如蓝牙，一般是通过测量无线信号的强度来估算设备间的距离，并不是通过无线电信号的往返时间来测算。这里就会产生一个安全漏洞，而违法分子可能通过发射别的信号骗过蓝牙设备，让它误以为你在其附近。这样的方法不仅可以入侵你的私人Mac电脑，还可以偷车。

这项技术靠光速和无线电信号的往返计算，可以进行精确地距离测算。不过，其实超宽带还可以通过测算从多个天线接收信号时产生的信号相移，来确定无线电信号的到达角。而一旦确定了距离和角度，精确度有多高就不言而喻了。而据称，这足以让苹果通过增强现实显示器来精确地标记另一台设备的位置。

目前，苹果对于U1芯片特性的透露，是只作为AirDrop的修改版，通过精准的定位来确定附近另一只iPhone 11手机是否是关机状态。超宽带技术的数据传输速度可以达到27兆位/秒，比蓝牙快，但慢于WiFi。目前尚未可知，苹果是用超宽带来进行数据传输，还是仅仅用它来进行精准定位，然后切换到点对点WiFi连接来进行快速文件传输，一般这是设备间使用AirDrop传输文件的常用方法。

超宽带的无限潜能

但是超宽带的应用可能远不只AirDrop和跟踪标签。Viot表示，目前所知的潜在应用就包括智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙汽车，甚至是室内导航。而且它也不怎么耗电，Viot表示，Decawave最新的超宽带芯片在信标模式下电量消耗只有蓝牙LE芯片的三分之一。

就智能家居技术而言，如果设备能够准确地知道自身的位置，以及家中人的位置，那么其安全性和功能都可以得到提高。这也是为什么Viot认为苹果迟早会为Apple Watch添加超宽带支持的原因之一，因为我们可能并不会一直随身携带手机，但是手表就在你的手腕上，它总会在你的身边。如果你不站在智能门锁的正前方，你的智能门锁就打不开，而一旦它知道你在屋内，它就会把门锁上，这样一来就十分安全。

苹果一直都对增强现实技术这块蛋糕非常感兴趣，而现在有了超宽带技术的加入，能更加精准地定位电子设备。此外，其他的超宽带技术应用还有超宽带徽章，可以用来开门。

因为蓝牙技术的硬性特点，其安全性确实引人深思，因此许多汽车制造商也开始放弃蓝牙，把目光投向其他更加安全的技术。谷歌和苹果作为车联网联盟的成员，应该让超宽带技术能安全地取代蓝牙技术。

走在前沿的苹果

当然，这前提是大多数智能手机都支持超宽带。而目前，尚未有哪一款手机搭载了超宽带技术。下周上市的iPhone 11系列将是首款支持超宽带的智能手机。而纵观围绕这一技术而聚集在一起的各种贸易集团，你就会发现有谷歌、三星、HTC这些熟悉的身影。

Viot表示，苹果这项技术的使用意义深远，就好像曾经首次在iBook中采用WiFi技术一样，这是推动这项技术大众化所必不可少的一环。苹果现在可能没有过多谈论U1芯片，但U1芯片很可能会为我们打开一个新世界的大门，让所有的设备都能以毫米为单位精确地相互定位。这好比苹果关于U1芯片所说的：“一切，都才刚刚开始。”