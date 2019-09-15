华为Mate 30 Pro真机上手视频曝光：小刘海+瀑布屏稳了

IT之家9月15日消息 随着将于德国慕尼黑举办的新品发布会即将到来，网上关于新款华为Mate 30系列的消息也逐渐增多了起来。近日网上流传出一段疑似华为Mate 30 Pro的真机上手视频。

从上述视频可以看出，此名工作人员手持有疑似华为Mate 30 Pro似乎正在进行游戏实测，与此同时华为Mate 30 Pro的大曲率瀑布屏以及小刘海设计也一览无余。除此之外不知道是不是由于外壳包裹的缘故，视频中的华为Mate 30 Pro下巴似乎也很窄。整体来看华为Mate 30 Pro所采用的大曲率瀑布屏能够给用户带来极强的视觉冲击力，与此同时其游戏体验也十分值得期待。

根据早前曝光的信息显示，核心配置方面华为Mate 30 Pro将配备一块6.6~6.8英寸左右、分辨率1176x2400的AMOLED瀑布屏，搭载麒麟990处理器，后置4000万像素IMX600传感器+4000万像素“widecine camera（华为此前在欧洲注册了一项名为‘Cine Camera’的商标，翻译成中文即为“电影相机”）”+800万像素长焦镜头，前置3200万像素镜头+超宽相机+ToF镜头。

其他方面，华为Mate 30 Pro支持华为Face ID 2.0，配备屏下指纹识别，机身存储方面配8GB+512GB存储规格，运行基于Android 10的EMUI10（无谷歌App）系统，没有物理音量按键，改用虚拟音量条设计，支持Nano SIM / Nano SD双插槽。

电池方面，华为Mate 30 Pro内置4500mAh电池，支持40W超级快充及27W超级无线快充。

华为即将于9月19日在德国慕尼黑举办新品发布会，届时Mate 30系列新机将正式与大家见面，敬请期待。