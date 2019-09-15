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谷歌Pixel 4 XL真机上手图再度曝光

2019-9-15 11:43:51来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月15日消息 近年来谷歌对于自家软硬件新品的保密工作做得可谓是十分差劲。新机和新系统尚未发布，网上便已出现了众多的谍照等信息。继先前曝光Pixel 4珊瑚配色之后近日网上再度流传出一组谷歌Pixel 4 XL的真机上手图。

上述图片来自与越南一家名为D Store的商店，不过对于这部手机的来源他拒绝透露。不过据其向外媒透露的消息显示这款手机不是最终产品，有可能只是一个测试模型，但不是假货。虽然关于谷歌亲儿子的爆料已足够多，不过这些谍照的加入也进一步证实了这款手机的规格以及白色机型的外观。

配置方面，Google Pixel 4 XL将会采用一块被称为“Smooth Display”的6.3英寸2K 90Hz刷新率的OLED屏幕，搭载高通骁龙855处理器以及6GB/8GB RAM+64GB/128GB机身存储方案，电池容量或为3700mAh。

相机方面，Google Pixel 4 XL的相机模组布局与今天刚刚发布的iPhone 11 Pro相似，都是位于机身背面左上角；Pixel 4 XL配备了双前置自拍相机和后置三相机，多的那枚额外的相机可能是一个“光谱传感器”，可以帮助相机在低光条件下表现更好，并改善人像的散景效果。预计谷歌也将使用Pixel相机搭载宽色域P3。

根据早前泄露的消息显示，全新谷歌Pixel 4系列新机将于10月15日正式发布，敬请期待。

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关键词：谷歌Pixel 4 XL

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