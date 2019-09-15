BBQ一整只鸡怎么烤？放在这个自动旋转烤肉机上就行啦

虽说中秋假期就快结束，但想必大家都过得非常开心吧，小编亦如是，在中秋假期间和家人外出来了一场BBQ。大碗喝酒，大口吃肉可以说是世界上最高兴的事情了，不过在烤鸡方面，我们却遇到了困难，因为要烤整只鸡，就有一个人要守候在烤架边上，不停旋转烤架，累就算了，还容易烤焦或有些地方没烤熟，那该怎么办？近日，来自日本的Sanko发布了一款可360度自动旋转的BBQ烤肉机，这下，就算是烤整只鸡也不必担心烤焦烤不熟啦。

据了解，我们只要将喜欢的食材放在特制的烧烤叉上，然后将其架在烧烤架上，打开电源，叉子就会自动旋转，我们就能非常轻松的完成烧烤，特别是在面对整只鸡或者大块肉类食品等。除了能烤整只鸡外，这款自动旋转的烤肉机，还可以利用特制的烤架来烤整条鱼，也无需我们自己翻身，由自动烤肉机来完成。

而旋转的速度有两个级别，我们可根据自己的需求来进行操作，同时，烤架的高度也可以进行调整。该烤肉机可利用4节AAA电池或者USB来续航使用，在使用干电池的时候，约可连续使用6-8小时。烤肉机的重量约为2.3kg，携带起来也不算太麻烦。

至于价格方面，这款自动旋转烤肉机售价7980日元，约合人民币522元。想要烤出美味的烤鸡，这个自动旋转烤肉机应该能帮到我们不少忙。