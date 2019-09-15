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外媒：漫威正在制作《银影侠》电影

2019-9-15 12:49:27来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月15日消息 据WGCT消息，全球极客的一份最新报告显示，漫威影业正在制作《银影侠》电影。不过，报道中指出，目前漫威影业官方并没有明确表示这一消息，因此这份报告还需要通过时间来证明其“可靠性”。

百科资料显示，银影侠（Silver Surfer）是美国漫威漫画旗下的超级英雄，初次登场于《神奇四侠》第48期（1966年3月）。本名诺林·莱德（Norrin Radd），是外银河系Zenn-La行星的一名天文学家，忽然有一天行星吞噬者（Galactus）降临在Zenn-La。他警告所有的居民说，此星球已被选上作为行星吞噬者的粮食。诺林决定试着和行星吞噬者谈条件，他乞求行星吞噬者放过他的母星。

代价是诺林愿意服侍行星吞噬者，帮他寻找适合作为食物的星球，行星吞噬者考虑后，他接受了诺林的条件，并赐给他一股强大的Cosmic Power，当诺林接触到这股力量的一瞬间，全身立刻生出了一层全银的外壳，并且连同记忆、善恶、良知、道德观等完全消失。

行星吞噬者将诺林化身成银色冲浪者后，便命令他去找能吃的星球，而银色冲浪者因为记忆被消除的关系马上指着自己的母星说：“那颗可以吃”。但是行星吞噬者回答他说：“我跟一个值得尊敬的人约定过了，不能吃那颗”。

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关键词：漫威银影侠

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