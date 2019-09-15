那些和左撇子相关的基因，还与大脑负责语言的区域有关？

科学家发现人体4个大脑基因区可能促使婴儿成为“左撇子”,同时，这4个大脑基因区也可能是左撇子拥有较好语言技巧的原因。

虽然当前科学家对左撇子的研究未能有效确定任何精确的“左撇子基因”，但能够将其缩小至人类基因组中的特定区域，之后研究人员发现左撇子行为特征可能是胎儿大脑在子宫和身体微管中发育过程的副产物。

英国牛津大学医学研究委员会研究员阿基拉·维贝格(Akira Wiberg)博士分析称，我们发现左撇子测试者的左右脑语言区域的协调性更好。

这对未来研究提出一个有趣的可能性，左撇子在执行语言任务时可能具有优势，但必须记住这些优势差异只被视为多数受调人群的普遍水平，但不是所有左撇子行为特征都是相似的。

依据之前的研究，左撇子总人口数的十分之一左右，该群体出现的四分之一病症是由左撇子独特基因引起的。维贝格博士说：“大约90%的人是右撇子，这种情况至少已经持续100多万年。研究人员曾研究过左撇子人群的生物学基础，但通过英国生物银行大型数据库，有助于我们更清楚地分析左撇子的形成过程。”

这项最新研究基于英国生物银行40万名参与者的基因进行分析，其中包括38332名左撇子，该研究作者多米尼克·弗尼斯(Dominic Furniss)教授称，纵观人类历史，左撇子人群曾被认为是不吉利的，甚至对其他人怀有恶意。事实上，通过人们对左撇子的态度，也反映了不同语言中表示左和右的单词含义，例如：在英语中“右”意味着正确或者恰当；在法语中“左”既指左撇子，也指笨拙的人。

目前最新研究已证实左撇子是大脑发育生物学的结果，部分是由许多基因复杂相互作用促成，左撇子的出现成为人类丰富生物多样性特征的一部分。

导致左撇子的具体原因尚不清楚，但是发表在《大脑》杂志上的最新研究报告指出，左撇子与4个遗传特质或者“基因区”有关。其中3个基因区与蛋白质有关，而蛋白质又与细胞内类似于骨骼的微小结构有关，这些结构被称为微管。

微管形成细胞内部的部分“脚手架”，或者指引细胞构造，研究人员发现左撇子的基因特质会影响大脑中连接语言区域的细胞骨架。

格温纳勒·道奥德(Gwenaelle Douaud)教授说：“许多动物在发育过程中都表现出左右不对称，例如：蜗牛壳向左或向右弯曲，这是由细胞支架的基因驱使，我们称其为‘细胞骨架’。我们首次在人类身体上发现这些与左撇子相关的细胞骨架存在差异特征。”

我们知道其他动物，例如：蜗牛和青蛙，这些影响是由非常早期的基因引导事件诱发的，因此这种利手性发展特征形成于胎儿大脑中。