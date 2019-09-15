票价最低10元，北京大兴国际机场线票价方案正式启用

9月15日，北京大兴国际机场线票价方案公示期结束，自2019年9月15日起，北京大兴国际机场线票价方案正式启用。该方案分为普通单程票、商务单程票、空轨联运票、区间定期电子计次票4种。普通车厢的单程票实行计程限时票制，最低10元，最高35元。

此前，北京城市铁建轨道交通投资发展有限公司制定的北京大兴国际机场线票价方案，按规定于2019年8月15日至2019年9月14日在公开渠道公示，为期30个自然日。

北京大兴国际机场线票价方案分为四种：

第一种，普通单程票分为20公里（含）以内10元，20公里到30公里（含）25元，30公里以后35元。乘客从丽泽商务区站、草桥站出发，到大兴新城站、大兴机场站的票价分别为10元、35元。

第二种，大兴机场线商务车厢，该类商务票全程单一票价为50元。

第三种，空轨联运票，即从大兴机场到港、离港或是中转的乘客，通过航空公司官方渠道购买机票的同时，可优惠购买大兴机场线单程票。一个航段一名乘客仅限购买一张，具体票价为大兴机场线单程票价（含商务单程票）的80%。

第四种，区间定期电子计次票，方便经常乘坐线路的乘客出行。其中，草桥站—大兴机场站区段：45次票550元、30次票470元、20次票385元；草桥站—大兴新城站区段：45次票360元、20次票180元。

北京大兴国际机场位于北京市大兴区，距首都机场67公里。据介绍，大兴国际机场作为数字化兴起背景下的交通枢纽，致力于打造全球超大型智慧机场标杆为目标。

据了解，北京大兴国际机场广泛应用了各项智慧型新技术，例如多方协同和智能指挥调度、大数据分析技术、智能标签技术、智能视频分析技术等等，重点建设了19个平台的68个系统。

大兴机场的自助值机设备覆盖率预计将达到86%，自助行李托运设备覆盖率将达到76%，采用RFID行李追踪系统，可实现旅客行李全流程的跟踪管理，旅客可以通过手机APP实时掌握行李状态；安检通道均引入了人脸识别等智能新技术，旅客从进入航站楼一直到登机口，可实现全流程自助、无纸化通行。

此前媒体报道，北京大兴国际机场将于2019年9月30日正式通航，届时这些智慧设施将于大家见面。