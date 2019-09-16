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vivo NEX 3 5G黑色款真机上手图曝光：渐变色后盖更显深邃

2019-9-16 7:01:50来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月16日消息 早前vivo NEX 3 5G的详细配置已遭泄露，而近日再度有黑色款vivo NEX 3 5G的真机上手图曝光。

相较于先前曝光的vivo NEX 3 5G白色款而言，此次曝光的vivo NEX 3 5G采用的是黑色渐变色后盖。从上图可以发现，NEX 3所采用的后盖设计在灯光照射下可以呈现出不同的颜色与纹理，十分深邃且绚丽。除此之外还可以看到vivo NEX 3 5G正面所采用的大曲率瀑布屏十分震撼的显示效果。

根据先前曝光的信息显示，vivo NEX 3 5G将搭载高通骁龙855Plus处理器并辅以6根5G专用天线以增强5G性能；采用4500mAh辅以44W快充保证续航；存储方面拥有8GB+256GB大内存组合并全面支持UFS 3.0闪存；正面采用一块屏占比高达99.6%的无界全面屏，屏幕曲率接近90度并采用隐藏式压感键。

镜头方面，vivo NEX 3 5G将采用6400万像素后置三摄方案，其全场景拍摄能力涵盖了微距+广角+长焦三方面，与此同时软件上还支持人像Hyper-HDR。

软件方面，vivo NEX 3 5G拥有全新的NEX 私人助理、VCAP计算加速平台、AI剪辑+抠图等功能，除此以外新机还拥有全功能NFC+双WiFi以及全新UI和先前曝光过的曲屏氛围灯效。整体来看vivo NEX 3 5G软硬件实力均相当不俗。

vivo NEX 3 5G旗舰新品发布会将于今天晚上19：30在上海NEX SPACE召开，敬请期待。

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关键词：vivo NEX 3 5G

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