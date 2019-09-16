华为Mate 30 Pro最新渲染图出炉：接近真机

IT之家9月16日消息 推特@WaqarKhanHD 放出了华为Mate 30 Pro的最新渲染图。本次渲染图基于华为官方宣传视频、真机曝光展现的细节、曝光的海报等制作，综合了现有华为Mate 30 Pro的爆料信息，我们来看一下吧。

据悉，华为Mate 30 Pro配备一块6.6~6.8英寸左右、分辨率1176x2400的AMOLED瀑布屏，搭载麒麟990处理器，后置4000万像素IMX600传感器+4000万像素“widecine camera+800万像素长焦镜头，前置3200万像素镜头+超宽相机+ToF镜头。

其他方面，华为Mate 30 Pro支持华为Face ID 2.0，配备屏下指纹识别，机身存储方面配8GB+512GB存储规格，运行基于Android 10的EMUI10（无谷歌App）系统，没有物理音量按键，改用虚拟音量条设计，支持Nano SIM / Nano SD双插槽。电池方面，华为Mate 30 Pro内置4500mAh电池，支持40W超级快充及27W超级无线快充。

此外，余承东昨日宣布，华为Mate 30 RS保时捷设计将于9月19日与Mate 30系列一齐亮相。