美国科技巨头遭反垄断调查进展：众议院开展问卷评估

新浪科技讯北京时间9月16日早间消息，据彭博社，美国众议院一个负责调查大型科技公司是否违反反垄断法的小组，正在向亚马逊、苹果、谷歌和Facebook的客户寻求有关数字市场竞争状况的信息，并了解目前的执法是否充分。

这是由众议院反垄断小组委员会主席大卫·西西里尼（David Cicillini）领导的两党国会调查的最新进展。

这份8页的调查没有提到任何公司名称，主要是为了寻求与其占据主导的行业有关的信息，如应用商店、搜索引擎、数字广告、社交媒体、消息、电子商务和物流以及云计算。

该调查要求受访者确定各种数字服务的前五大提供商以及自2016年1月1日起向这些提供商支付的费用。该调查还询问任何违反反垄断规定或损害竞争的商业行为。如果他们愿意，该委员会还为受访者提供身份保密。

反垄断评估

此次调查似乎面向那些向大型科技公司支付云计算、数字广告和移动应用及产品在线销售服务费的企业，但并不关注从亚马逊购买产品或从苹果购买iPhone的普通消费者。

该调查还展示了监管机构如何依赖大型科技公司的客户和竞争对手，来帮助他们更好地了解数字市场以及主导企业究竟是如何扼杀竞争的。美国联邦贸易委员会（FTC）一直在悄悄地采访在亚马逊上销售商品的在线商家，以便加强对这项业务的了解。

调查问卷显示，众议院小组试图评估大型科技公司在各个市场的控制情况，这是调查反垄断违规行为的第一步。如果小组认为竞争太匮乏，以至于大型科技公司的客户没有可行的替代方案，那么就有理由进一步审查业务实践以及并购。

这些问题还表明，专家组正在审查反垄断法如何应用于数字市场，以及是否需要对执法方式和法律进行更新。

谷歌发言人拒绝发表评论。苹果没有立即回复评论请求。亚马逊和Facebook都拒绝发表评论，但提供了高管此前发表的观点——他们当时都对政府审查表示欢迎，并将在其所在的市场中维护健康的竞争。

众议院委员会的代表尚未对此置评。

在此之前，众议院反垄断小组委员会向谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook和苹果发送的信件被公开披露。那些信希望了解跟收购、商业行为、高管沟通、之前的调查和诉讼有关的信息。这些信件是在7月的听证会之后发出的。

众议院反垄断小组委员会对科技公司的关注最为明显，而众议员西西里尼则始终对大型科技公司怀有批评。

他在上周在华盛顿举行的反垄断会议上发表讲话说，对大型科技公司可能存在的不公平竞争方式提出担忧的公司数量“令人惊讶”。有些企业甚至担心，如果小公司的担忧被公之于众，科技巨头将会采取报复措施。但西西里尼并没有提供更多细节。

众议院小组希望了解亚马逊、谷歌和Facebook等公司对美国经济的广泛控制能力，此次最新调查是其中的一部分。FTC正在调查亚马逊和Facebook，而司法部正在调查谷歌。另外还有50名州检察长已宣布对谷歌进行反垄断调查。