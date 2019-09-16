马云、丁磊、刘强东都入局，AI养猪哪家强？

眼见“二师兄身价贵过师父”，网友们直呼已经无法“猪肉自由”了。

近日，受去年4月份以来的非洲猪瘟及一些地方忽视甚至限制养猪业发展等多重因素影响，当前猪肉供应相对偏紧，价格上涨较快。

统计局数据显示，8月，猪肉价格同比上涨46.7%，环比上涨23.1%。根据国家商务部数据，今年6月初猪肉批发价为每公斤21.59元，但在近日，猪肉批发价每公斤已达35.11元。

目前各地政府不断出台政策鼓励养猪，加大市场储能。其中科学养猪、智能养猪被频繁提及。传统生猪养殖是高污染行业，存在诸多挑战，但是人工智能等技术的到来，正在改变这个行业，甚至可能是未来人们的生活。

近几年，京东、网易、阿里等互联网巨头纷纷进入养猪业，通过运用大数据、图像识别、语言识别、物流算法、怀孕诊断等科学技术，探索高效的养殖模式，并帮助一些大型生猪养殖企业转型、扩大产能。

过去，农业生产中的科技含量似乎并不引人关注，但是随着互联网公司的加入，以及AI等高科技的赋能，未来或许能让养猪这样的事情发生翻天覆地的变化。

网易十年“养猪”路

要说互联网公司养猪，最早的要数网易。

十年前，丁磊首次提出养猪。坊间传言，丁磊养猪的缘由是涮火锅时吃了不洁的猪血，因此下决心开辟新养猪模式，改善国人的饮食安全。

之后几年时间，网易味央猪不时有消息传出，部分网易员工收到内测猪肉、大话西游老玩家收到定制版的网易猪肉答谢厚礼。

不过，养猪并不是那么容易的事情，几年间，网易养猪计划半路夭折的消息频频传出。消息称，2013年，丁磊养猪四年存栏只有400头，同年，网易还牵扯进了拖欠70万元养猪场勘察费的官司。

在不被看好、暗自发力了几年后，2015年世界互联网大会上，丁磊拿出“丁家猪”在乌镇大宴互联网巨头。杨元庆曾表示：“我可以证明，丁磊的猪肉确实好吃。”

2016年9月，丁磊透露，网易内部食堂已经开始供应“丁家猪”，不久将就会普及上市。不过，当时的味央猪只有约2万头。

在吊足了大众胃口后，直到2016年11月25日，味央猪才正式面市。当晚，首只网易味央黑猪以近11万元的价格成交；第二日晚，第二只味央猪成交价突破16万元，创“天价”猪肉，网友直呼二师兄的肉价都快赶上师傅的了。

丁磊表示，实际上市后，猪价会比超市的白猪肉要便宜些，但比菜市场的猪肉会贵些，大约会在30元-40元一斤左右。而2017年的数据来看，网易味央的第二座猪场落户江西高安后，年产将达15万头黑猪。

“我们未来要做养猪中国式公开课，把养猪模式放到网上，免费供大家学习借鉴，能够复制，从而带动整个产业的提升，既帮助农民致富，又拯救城市餐桌。”丁磊曾这样描述自己的养猪愿景。

“不剪牙、不断尾、蹲马桶、玩玩具、听音乐”，味央猪因为享受着与一般猪完全不同的良好成长待遇而为外界热议。

从2009年至今，10年过去了，网易的味央猪在网易考拉、网易严选、天猫、京东、微店等电商平台均有售卖，同时，与连锁超市合作，入驻线下门店。此外，网易味央还与传统餐饮品牌联合打造的高端猪肉体验店，如今已经成为网红“猪爸”餐厅。

近日，面对猪肉价格飞涨，网易味央在官方公众号透露，网易味央的黑猪肉价格稳住了，从年初到至今为止都没有升价。在传统养殖厂纷纷面临生存挑战时，互联网巨头几年时间大力投入的标准化养殖体系体现出了优势。

其实，网易并不是互联网江湖中唯一的“猪厂”，近几年，阿里和京东也纷纷投身生猪养殖。不过，与网易味央主打全程自营，标准化、规模化、黑猪+精品经营的生态养猪技术不同，阿里和京东则更倾向于通过AI技术赋能传统养殖场。

马云、丁磊、刘强东谁更会养猪？

虽然四年前在乌镇的那场丁家猪宴上，马云没有参与，但是两年多后，阿里也做起了自己的猪肉生意。

2018年2月，阿里云宣布与四川特驱集团合作“世界首创的AI养猪”项目。该项目采用阿里最先进的科学技术，以及四川特区集团提供的猪仔，通过将人AI、大数据、视频语音技术引入养猪产业。

据说，为研发智能养猪系统，阿里云的工程师曾在四川的养猪场里待了三个月。

阿里相关负责人表示，通过依靠行为分析、叫声识别、温度感知等多项AI技术，提供自动辨别和分析，从而分辨出每天小猪仔的出生、存活、生病数量等各项指标，同时，对于饲养猪的行为特征、进食健康、肉料比进行科学的分析和监测。

比如，通过图像识别技术，为每一头生猪建立档案，相关数据可用于分析行为特征、料肉比等方面；结合声学特征和红外线测温技术，可通过猪的体温、咳嗽、叫声等作判断是否患病，预警疫情。

根据阿里云披露的论证数据，AI可以让母猪每年多产3头小猪仔，且猪仔死亡淘汰率降低3%左右。

阿里养猪的背后，主要依靠阿里云发布的ET农业大脑，据介绍，ET农业大脑已经应用在了生猪养殖、苹果及甜瓜种植等多个领域，未来还将很快在石榴、生菜种植中落地。

据悉，ET农业大脑可以把农业资料数据化，生成数据档案；对农产品进行全生命周期管理和监测，提升农产品的质量；打造智慧农事系统，在手机端对农作物进行可视化管理；打造全链路的溯源系统，对农产品进行溯源。

无独有偶，另一个电商巨头京东也入局了生猪养殖。

2018年11月，京东宣布成立京东农牧公司，京东农牧诞生自京东数字科技，主打数字科技赋能农业，除了生猪养殖，还有牛羊、水产、禽类养殖，以及种植设施农业建设项目等。

其实在此之前，京东已经做了一年左右的智能养猪，与吉林精气神有机农业股份有限公司合作AI养猪项目。2019年5月，京东还投资了这家养猪企业。

据悉，京东农牧依托数据技术、AI和IoT几项核心技术能力，并通过与中国农大、中国农科院等机构深入合作，自主研发并推出集成“神农大脑（AI）”+“神农物联网设备（IoT）”+“神农系统（SaaS）”三大模块的智能养殖解决方案，旨在推动传统农牧产业实现数字化、智能化、互联网化。

据悉，京东农牧智能化养出来的猪平均出栏时间可缩短5-8天。而AI养猪手段包括通过传感器实时监测温度、湿度、粉尘、氨气量、氮气量等，改善猪的生活环境；在物流环节，运用测温等技术，对运输中环境卫生的变化进行监控，猪脸识别……

今年618前夕，京东农牧与精气神打造的首批AI猪肉正式面市，在线上线下全渠道联合上线“AI鲜肉铺”，开始了AI猪肉的C端销售。

为什么互联网公司都来养猪？

阿里、网易、京东都养猪，那么，它们的模式有什么区别？

相比而言，虽然网易味央也打出智能化口号，比如为每头黑猪配备智能耳标、电子身份证等，但其风格是打造一套生态养殖体系，完全自营，可以规模化复制。

而京东和阿里则是研究技术，通过和传统养殖集团合作，来帮助他们转型、提高产量。而且后两者的目标不止在养猪，已经扩展到了其他牲畜、果蔬等农业范围，向更多的养殖企业提供解决方案。

网易早在十年前就入局，经过过年的投入、钻研、试错，已经打造了一套从生产端到销售端规划、流程化的系统，而对于入局晚了很多年的阿里和京东来说，显然技术手段更能做到弯道超车。

而为什么它们都来布局这门原本的传统生意？

从过去到现在数十年来，中国的生猪养殖产业似乎并没有发生太大的变化。中国工程院院士赵春江在日前召开的中国畜牧业协会信息分会成立大会上指出，我国畜牧产业的发展仍然面临一些重大问题，如养殖场规模小、标准化程度不高、人工成本高、科技含量不高、重大疫病的防控能力不强、养殖业污染较严重等问题。

根据中国农业大学教授董仁杰接受媒体采访时的说法，截至2018年底，生猪养殖规模化率仅为49.1%。目前，我国规模化养殖场粪污资源化率为70%。调研发现，规模以下养殖户粪污乱堆乱倒则比较普遍，严重影响农村环境质量。

而AI技术的到来解决了很多问题，比如成长监控、疾病防控、粪便等养殖垃圾的智能化处理等环节，AI都能起到颠覆性作用。

赵春江表示，随着信息化已到了发展的重要时间窗口，以信息化驱动畜牧业现代化，提高生产效率，优化资源配置，降低生产成本，提升产品质量已经成为未来趋势。

但是，对于中小型的传统养殖场来说，要自建一套AI养殖系统，技术和成本都是巨大的挑战。而互联网巨头提供的解决方案，正好能解决他们的痛点。

此外，互联网巨头们能养能卖，以京东、天猫为例，作为电商大佬，掌握物流、仓储、销售环节，而且拥有AI技术积淀、大数据处理能力、信息连接打通能力等优势。

事实上，正如互联网巨头开辟新“战场”一样，随着AI技术和体系的发展和成熟，他们需要更大、更有想象力的市场和场景来将技术落地。同时，当阿里、京东在一二线城市市场的格局逐渐稳定后，他们也需要开辟更多新的市场和用户。

如今，猪肉市场供给紧张、需求加大，对互联网企业来说，也是一次机会，随着相关扶持政策的落地，AI养猪或许将迎来更好的时光。