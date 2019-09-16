Linux智能手表PineTime将于2020年推出，售价25美元

PineBook是PineBook Pro Linux笔记本电脑的制造商，该公司将其注意力转向了可穿戴设备，目前正在开发一款Linux智能手表。

这款基于Linux的智能手表名为“PineTime”，预计售价约为25美元。

暂定的PineTime特性包括心率监测和多日续航等，附有台式充电底座，并使用锌合金和塑料底盘。防水性能、触摸屏支持以及整体显示质量尚待确认。不过，Wi-Fi、蓝牙和系统级芯片（SoC）等细节已经公布。

当然，全部特性和功能在很大程度上还是要取决于设备运行的软件。PineTime软件将由更广泛的Linux开发社区在轻型FreeRTOS或ARM MBED基础上开发。该公司表示：“我们总体上允许社区和开发人员按照他们想要的方向推动这一点。”

此外，通过配套应用程序与Pine64的其他产品进行某种集成也是很有可能的。

PineTime手表将基于以64MHz运行的 Nordic nRF52832 ARM Cortex-M4F系统级芯片，该芯片拥有蓝牙5、蓝牙网、ANT和2.4 GHz专有堆栈以及NFC-A。确切的闪存和RAM尚不清楚，但它可能拥有512KB闪存和64KB SRAM。

目前，PineTime暂不接受任何预定，一切要等到Pine64明年开发完成。