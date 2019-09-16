研究：电子烟并不健康安全，可能使身体血液流动减缓

新浪科技讯北京时间9月16日消息，据美国生活科学网站报道，吸不含尼古丁的电子烟是健康的吗？目前，依据最新一项研究，人们吸电子烟可能产生危险的毒素，使身体血液流动减缓，损害血管组织。

▲吸烟对身体的危害是不言而喻的，近年来电子烟的面世博得吸烟者青睐，它不像传统香烟燃烧烟叶，而是以水蒸汽替代，因此吸电子烟的过程中不会吸入尼古丁有害物质，但是电子烟安全健康吗？

吸烟对身体的危害是不言而喻的，近年来电子烟的面世博得吸烟者青睐，它不像传统香烟燃烧烟叶，而是以水蒸汽替代，因此吸电子烟的过程中不会吸入尼古丁有害物质，但是电子烟安全健康吗？近期，美国疾病控制与预防中心宣布对与电子烟相关疾病展开调查，试图揭晓电子烟是否会影响健康的神秘面纱，据报道已有接近100名电子烟使用者住院治疗。

研究人员认为，吸电子烟可能对肺部以外的人体器官组织构成危害，因此他们计划调查电子烟对血管和血液循环产生的影响。

在试验中，他们邀请了31位不吸烟的健康成年人，研究人员对每位参与者的大腿上绑了一个紧绷带，绷带使用几分钟后，限制了腿部主动脉和主静脉的血液流动。

之后研究人员取下绷带，使用磁共振成像技术（MRI）测量测试者的血液流动情况。通常当血液通过绷带束缚再解除绑带时，人体有血流增大的需求，由于绷带紧紧束缚腿部，会导致大腿缺乏氧气和营养。

研究人员的确观察到当绷带解除时，测试者血流速度加快，1分钟后血流从峰值速度回落至正常水平，接下来，研究人员让测试者吸16口不含尼古丁的电子烟，并再次将绷带绑在测试者腿部，对他们腿部血流情况进行成像。

结果显示，测试者吸过电子烟后血管并不像正常测试者那样血流增速，测试者吸电子烟后，血管扩张的平均速度比吸烟前减少了34%，更重要的是，血液加速程度减缓了25.8%，血流峰值（通过血管的最大血流量）减少了17.5%，血管中氧气指数下降了20%。

该项研究表明，即使仅吸一次电子烟，也会损害血管功能，使其出现暂时性不良变化。人体正常血液循环反应会因吸电子烟而变得迟钝，目前全球有不同品牌和口感的电子烟，因此电子烟添加了多种物质，但它们最基本的物质都是丙二醇和甘油。

当丙二醇和甘油被加热至高温状态时，它们会形成其他有毒物质，之前一篇研究论文指出，吸电子烟实际上会引起内皮细胞（血管内壁）的“毒性免疫反应”。

以上研究只观察了电子烟对人体的短期影响，参与者的血管在1个小时左右就恢复了正常，因此我们看到的影响是短暂的。有人可能说，如果某个多年时间每天都吸电子烟，那么他的身体无法恢复正常，电子烟可能诱发某些疾病，未来对测试者跟踪分析几年时间可能会提供确凿证据。

但由于这种危害是短暂的，而且在短时间内是完全可逆，人们不应该从这项研究中假定电子烟是心脏病或者永久性血管损伤的原因，目前还需要进一步研究确定电子烟释放的蒸汽是否会造成不可逆转的血管损伤。这项研究报告发表在8月20日出版的《放射学杂志》上。