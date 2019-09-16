内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

OpenBSD上的Firefox浏览器默认禁用DNS over HTTPS

2019-9-16 9:26:17来源：开源中国作者：h4cd责编：骑士评论：

此前Mozilla宣布本月底推出 DNS over HTTPS（DoH），Firefox中将默认使用DoH而不再是传统DNS。但是OpenBSD近日决定在其分发系统的 Firefox上默认禁用DoH。

相比传统DNS，与云端服务供应商合作通过 HTTPS发出DNS请求，在无缓存的DNS查询上性能影响很小，大多数的查询只慢了约6毫秒，但从权衡安全性和保护隐私数据的角度出发，Mozilla认为这是可以被接受的成本。而且在某些情况下，甚至能比传统DNS还快几百毫秒。

这对于普通用户来说可能是不错的改进，但是所有用户解析流量都需要经过第三方云厂商，这确实也可能存在隐私与数据安全问题。OpenBSD项目认为这并不妥，于是更改了Firefox默认启用DoH的做法：

默认情况下禁用DoH。虽然加密DNS可能是一件好事，但默认情况下，将所有DNS流量发送到Cloudflare并不是一个好主意。应用应遵循OS配置的设置。如果需要，仍可以覆盖DoH设置。

此外，目前OpenBSD还没有软件包支持运行自己的 DoH服务器，OpenBSD 6.6有望在软件包中包含支持DoT（DNS over TLS）与DoH的PowerDNS dnsdist 1.4.0。目前运行自己的DoH服务器，需要针对Firefox做一些配置修改，详情查看：

https://wiki.mozilla.org/Trusted_Recursive_Resolver

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Firefox浏览器OpenBSD

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有