OpenBSD上的Firefox浏览器默认禁用DNS over HTTPS

此前Mozilla宣布本月底推出 DNS over HTTPS（DoH），Firefox中将默认使用DoH而不再是传统DNS。但是OpenBSD近日决定在其分发系统的 Firefox上默认禁用DoH。

相比传统DNS，与云端服务供应商合作通过 HTTPS发出DNS请求，在无缓存的DNS查询上性能影响很小，大多数的查询只慢了约6毫秒，但从权衡安全性和保护隐私数据的角度出发，Mozilla认为这是可以被接受的成本。而且在某些情况下，甚至能比传统DNS还快几百毫秒。

这对于普通用户来说可能是不错的改进，但是所有用户解析流量都需要经过第三方云厂商，这确实也可能存在隐私与数据安全问题。OpenBSD项目认为这并不妥，于是更改了Firefox默认启用DoH的做法：

默认情况下禁用DoH。虽然加密DNS可能是一件好事，但默认情况下，将所有DNS流量发送到Cloudflare并不是一个好主意。应用应遵循OS配置的设置。如果需要，仍可以覆盖DoH设置。

此外，目前OpenBSD还没有软件包支持运行自己的 DoH服务器，OpenBSD 6.6有望在软件包中包含支持DoT（DNS over TLS）与DoH的PowerDNS dnsdist 1.4.0。目前运行自己的DoH服务器，需要针对Firefox做一些配置修改，详情查看：

https://wiki.mozilla.org/Trusted_Recursive_Resolver