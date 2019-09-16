说说今年苹果秋季发布会留下的几大遗憾

不可否认，苹果在9月10日的全靠创新主题发布会上给我们带来了不少新品，新的10.2英寸入门iPad，Apple Watch Series 5，iPhone 11和iPhone 11 Pro(两种尺寸)，以及Apple Arcade和Apple TV+的定价及相关细节。

那是一个忙碌的早晨，整场发布会非常紧凑，官方介绍一茬接一茬，最终像走流程似的完成并结束。由于发布会前的轰炸式爆料，主要产品iPhone 11和iPhone 11 Pro除了价格之外其他基本都在我们预料之中，反而有一些期待度很高的事件或产品功能没能看到，下面我们就来说说都有哪些遗憾吧。





没有One more thing

说到苹果发布会经典的One more thing，大家都记得乔布斯时代苹果发布会上一次又一次惊喜，那时候的One more thing不光有新硬件，也包含新的软件或者商业合作的发布。

当然，这次发布会带来的干货已经足够多，确实全程无尿点，但缺了一些惊喜。One more thing曾经不止是带出一款意料之外新产品的环节，也代表着乔布斯花费心思为发布会保留神秘的仪式感，而如今的苹果已经不把兴趣放在吊人胃口上了。

今年苹果发布会的节奏进展的非常之快，以至于iPhone 11介绍完之后也只花费了一个半小时。当大家开始期待能不能有One more thing的时候，库克就已经跟在场观众谢幕了——任务完成，转身下台。这就是近两年苹果「春晚」结束后给人的感觉。

没有苹果蓝牙追踪器

来自多个渠道的消息都证实苹果正在研发一款类似Tile（智能蓝牙追踪器）的配件产品，iOS 13 Beta系统中发现了与这款「小牌子」有关的代码。这款来自苹果的追踪器可通过最新的「Find My」App追踪个人物品。用户的苹果产品可以贴上这种「小牌子」，该配件可以与用户的iCloud账户关联，根据与用户iPhone的距离判断是否发送通知提醒。与Tile产品相似，用户也可以设置一些日常地点，在这些场景里不会触发警报。

发布会上完全没有提到这款产品，但我们认为它仍然有希望正式推出，苹果没有提到的iPhone 11超宽频（UWB）芯片可以为该追踪器提供更强的技术支撑，让它成为市面上最出色的蓝牙追踪器产品。

苹果有可能在10月份发布会（如果有的话）或者明年3月的春季发布会中介绍这款新配件。

没有双向无线充电

支持双向无线充电功能是Qi无线充电标准的一部分，你的手机不仅可以无线充电，还可以作为其他设备的无线充电器。换句话说，你可以把AirPods（无线充电盒里）或另一部无线充电手机放在iPhone 11背面，给它们无线充电。

据报道，苹果公司甚至将苹果的LOGO移到了iPhone 11背面的中间位置，以便更清楚地显示设备应该放在哪里充电。但这一功能似乎在最后一刻被取消了，发布会上对此只字未提，无线双向充电也没有在苹果的网站上发布，甚至没有消息透露未来会不会有软件更新。

没有睡眠追踪的Apple Watch

几乎所有人都在等新Apple Watch实现睡眠追踪功能，我们也听到了可靠的传言，一些早期内部代码的引用也支持了这一说法。

或许这将在未来的软件更新中实现，但它不会作为Apple Watch Series 5的核心功能，也不会作为iOS 13或watchOS 6的核心功能进行推广。

没有「玫瑰」协处理器

最新的iPhone 11传言称，一款代号为「Rose」或「R1」的新型传感器协处理器将处理更多类型的传感数据，包括超宽频（UWB）无线电和相机运动跟踪。但此次发布会没有提到它，而且在iPhone的配置详情中也没有这个组件。

苹果倒是带来了新的U1超宽频芯片，可以用来精确定位和定位iPhone 11与其他设备的相对位置，但两个芯片不是一回事，也许「Rose」已经是iPhone 11的一部分，只是苹果没有特别说明而已。

没有大屏MacBook Pro

分析师多次告诉我们苹果会在今年发布一款全新的MacBook Pro，这款产品屏幕尺寸将介于16寸至16.5寸之间，且会有全新的设计，采用更高的配置，主打专业用户。

在发布会开始之前，我们也以为如果今年有One more thing，那么不是传说中的MacBook Pro就是新的Apple TV，结果很遗憾，两个都没有。

苹果有可能改变自己的新品发布计划，让新MacBook Pro和新iPad Pro一起在10月份登场，而且今年如果MacBook产品线（在大规模配置升级后）还有变动，那么基本能肯定是全新的重头戏了。

没有新Apple TV

发布会前不久，有传言称苹果即将推出新款Apple TV硬件，并将升级至A12处理器。这并不是一件十拿九稳的事，但如果是紧跟在Apple Arcade和Apple TV+的发布日期和定价公告后推出，也十分顺理成章。

人们期盼Apple TV硬件升级是有道理的，不过比起更强的处理器，可能这款产品更需要的是重新设计的遥控器。不过Apple TV+服务的广泛性其实降低了Apple TV的存在感，随着智能电视上的电视应用的增加和更广泛的AirPlay 2支持，苹果可能并没有迫切更新Apple TV硬件的需要，反正别的的电视上也能看Apple TV+。

也许我们会在10月份听到更多关于Apple TV新设备的消息，赶在11月1日首个Apple TV+节目播出之前。