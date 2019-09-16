苹果发布会上没说的那些有关iPhone 11/11 Pro的事

Wi-Fi 6

iPhone 11，11 Pro和11 Pro Max都配备了Wi-Fi 6（802.11ax）。

相比于Wi-Fi 5，Wi-Fi 6支持更快顶部的传输速度；允许设备发送与传输更多信息；允许一台路由器接入大量设备并且支持大流量数据传输；有助于传感器和其它无线小工具通过节省电池电量调度传输；在机场和体育场等密集，拥挤的多人环境中提供更好，更快的性能等等，总之可谓好处多多。

但是虽然支持Wi-Fi 6，但你现在没法在iPhone 11中享受任何特权。Wi-Fi 6尚未获得官方认证，Wi-Fi 6路由器价格昂贵，即使你买了一个，能使用到的最高网速也只能达到运营商能给你的服务上限。所以我们提醒大家把这个细节看作未来的方向，而不是直接的好处。

超宽频芯片U1

苹果在发布会中没有对这一功能做过多大的讨论，但们可以在官网产品介绍上看到它。U1芯片让iPhone 11有了「空间感知」能力，可以帮助iPhone在距离非常近的情况更精确地找到其他特定的iPhone。

苹果称，得益于U1芯片技术，他们改进了AirDrop，让iPhone用户可以快速与附近的iPhone共享文件。随着iOS 13.1的发布，从9月30日开始，新芯片将帮助实现「当iPhone指向某人，AirDrop可优先考虑该设备，以便您可以更快地共享文件。」

苹果还带来一句颇有深意的口号：“这只是一个开始。”许多人认为，U1芯片实际上是为传闻已久的苹果蓝牙追踪器奠定了基础，并且为AR提供更强大的空间感知，是超宽频革命的开始。

18W USB-C充电器

关于iPhone 11 Pro和Pro Max配备18W USB-C充电器的消息，想必大家早就呼朋唤友奔走相告，喜庆地告别「五福一安」，走向标配快充的美好日子。

总之买iPhone 11 Pro和Pro Max的话将配备18W USB-C充电器以及一根USB-C to Lightning电缆。据苹果称，新款充电器能够在30分钟内为iPhone 11 Pro充电50%。

再见3D Touch

苹果从去年的iPhone XR开始试验逐步淘汰3D Touch功能。

iPhone 11全面取消了3D Touch，用Haptic Touch（触感操作）来取代，Haptic Touch的工作方式没有太大变动，只是你不必在屏幕上用力按压，而是长按某选项即可。

3D Touch最早于2015年在iPhone 6S上首次亮相，允许用户通过在屏幕上用力按压手指来访问其他菜单选项和命令，成为iPhone触屏操作延伸的一大玩法，到2019年苹果放弃3D Touch，应该谢谢它在这短暂4年时间里带给我们的惊喜和无限想象。

变重了

iPhone 11和iPhone XR的重量相同，但iPhone 11 Pro和11 Pro Max的重量比2018年机型要重。

iPhone 11 Pro比iPhone XS重11克，而11 Pro Max比XS Max重18克。

如果不是拿在手上比较，这点重量差别可能并不是很明显。增加的重量可能是由于额外的相机镜头和更大的电池所致，也让本来就很沉的iPhone有了更厚重的手感。

iOS 13.1在开售10天后发布

苹果最新操作系统iOS 13正式版将于9月19日推送（北京时间9月20日），而iOS 13.1会在9月30日到来，为新iPhone开启包括定向AirDrop在内的多个功能，并带回不少此前在13.0测试后期被移除的功能。