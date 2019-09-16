papitube短视频MCN音乐侵权案后续：VFine称Bigger研究所诽谤，要发律师函

9月16日上午消息，牵涉papitube的短视频MCN商用音乐侵权案仍在发酵，刚刚，VFine Music方面转发Bigger研究所视频，称其“诽谤”。

Bigger研究所是papitube旗下签约博主，此前，因在广告短视频“2018最强国产手机大评测！”中，未经授权使用了日本音乐厂牌Lullatone的原创歌曲《Walking On the Sidewalk》，被VFine方面起诉。VFine表示，2018年12月，Lullatone得知其原创歌曲被@Bigger研究所盗用，找到VFine建立合作关系，委托其代理其在中国的所有维权事宜。

此次案件于7月23日在北京互联网法庭一审开庭，Bigger研究所在开庭后随即发布博文回应称，“开始的时候确实版权意识不强，未经许可就使用了音乐，后来收到通知就把那期视频全网下架了。现在由papitube和对方音乐版权公司走法律渠道解决中。我们团队日后也会更加注意音乐版权的使用。”

据北京互联网法院一审判决，被告之一，papitube旗下北京春雨听雷网络科技有限公司败诉，赔偿经济损失及合理支出共计7000元。VFine认为判决判定被告的经济赔偿金额过低，无法覆盖VFine取证成本，也无法平衡侵权音乐所应获得的权利，将继续上诉。

9月12日，Bigger研究所在微博发布视频回应此事，其中提到，VFine方面在开庭前提出过8万元的私下和解要求，“条件是我们要再花十多万购买他们的曲库”。Bigger研究所称，在研究后，发现VFine曲库里的音乐大多数不适合自己，并且VFine当时没有拿出确凿完整的证据，证明其拥有《Walking On the Sidewalk》的授权，所以选择了后续去走法律流程。

今日上午，VFine官方微博转发了Bigger研究所上述微博，称“诽谤，等着收律师函。视频别删，已存证。”VFine方面认为，Bigger研究所的视频表面是道歉，实际是误导舆论。”

在此次音乐侵权案件引起关注之初，有评论质疑VFine为“音乐版视觉中国”，对此VFine声明表示，视觉中国的生意初衷是好的，大家对视觉中国的诟病，是维权过程中的和解和诉讼有捆绑销售和高额赔偿。VFine Music为合作版权发行和管理的音乐人监测版权使用情况，一旦遇到侵权问题，首先平台会代表音乐人与侵权方进行沟通和解，和解无果后才会启动诉讼。

VFine Music创始人兼CEO、豆瓣FM CEO唐子御早先谈及“音乐版视觉中国”的质疑时，曾明确表示，会继续开展维权相关的业务，但会严格控制规则和利润，以尊重音乐人和作品为优先，最终目的是让音乐授权变成一件合理的事，而不是单纯靠维权赚钱。

唐子御称，首先，VFine拒绝钓鱼执法；第二，拒绝情绪化、暴利化维权；第三，拒绝捆绑销售。