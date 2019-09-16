苹果加入流媒体竞争: Apple TV+原创剧Dickinson首映

新浪科技讯北京时间9月16日上午消息，据路透社报道，Apple TV+周六在2019年翠贝卡电视节（Tribeca TV Festival）上首次公开亮相第一部作品《Dickinson》，一部刻画美国偶像诗人的电视剧，其中不乏女权主义、华丽的服装以及强大的明星演员阵容。

艾米莉·狄金森（Emily Dickinson）是一位美国著名诗人，由流行歌手海莉·斯坦菲尔德（Hailee Steinfeld）饰演。海莉·斯坦菲尔德凭借她在《完美音调2》中的表演和“Love Myself”单曲的发行一跃成为青年偶像。这样的选角，也反映出苹果意欲为新推出的流媒体服务吸引更多年轻观众的决心。斯坦菲尔德饰演的狄金森是一位激进的诗人，经常创作到深夜，与死神（由说唱歌手威兹·哈利法（Wiz Khalifa）饰演）调情，同时又对十九世纪八十年新英格兰强加在女性身上的期望感到窒息。

除了《Dickinson》之外，Apple TV+在11月1日正式上线的同时还将推出另外七部原创剧，包括由珍妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）和瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）主演的《The Morning Show》，以及科幻剧《See》。

据悉，曾改变了音乐、移动和个人电脑行业的苹果，计划在今年为其新推出的流媒体服务投资20亿美元，来制作原创剧集。

“他们显然在节目上投入了大量的金钱和诚意，当然这些努力也获得了应有的回报，观众反响热烈，”狄金森母亲的饰演者在首映后说道。

为了与迪士尼公司的推出的Disney+和Netflix争夺流媒体电视用户，苹果将为购买大多数苹果设备的消费者提供一年的免费电视服务。Apple TV+将在100多个市场同时上线。