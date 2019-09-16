OPPO Reno2、苹果iPhone 11不约而同打起视频手机玩法

IT之家9月16日消息 早前OPPO已于9月10日10:00在上海万国体育中心正式发布了旗下主打视频录制功能的OPPO Reno2。这款OPPO新机所强调的便是超强的视频防抖功能，而先前官方也通过多支预告视频向我们展示了这款手机的防抖性能。

据悉，此次全新OPPO Reno2以视频超级防抖为核心，准备冲击同价位区间最好的视频手机。OPPO Reno2此次搭载了独特的Ultra Steady视频超级防抖功能。从OPPO官方发布的过山车体验视频中不难看出这种技术对视频录制防抖的优化和提升：从视频中可以明显看出，使用OPPO Reno2拍摄的视频画面较为稳定，没有出现较大幅度的抖动现象。

值得注意的是，在9月10日与OPPO“同台”的还有2019苹果秋季发布会。会上苹果也正式对外发布了全新iPhone 11系列手机，而且此次新款iPhone和OPPO Reno2同样都主打影像力。



据悉，全新iPhone 11 Pro/Pro Max手机搭载了全新三摄系统并以此为用户带来了专业级的相机体验。在全新的三摄系统中长焦摄像头光圈增大至ƒ/2.0，进光量比iPhone Xs增加了40%，因此拍出来的照片和视频都格外出色。iPhone Pro Max更是可以拍摄 iPhone 上画质最高的视频，并能使用扩展动态范围和影院级视频防抖功能录制最高达60 fps的4K视频以及120 fps的慢自拍，为富有表现力的自拍视频带来令人耳目一新的风格。再由全新的iOS 13以及更先进的相机和照片功能加持，设备的视频可编辑性大幅度提升。

那么，同为主打影像力的OPPO Reno2又将凭借哪些“本事”垒实自己的视频手机地位呢？

答案是超级防抖“秘密武器”+“扎实的基本功”

其实Reno2超级防抖的秘诀就在于其拥有“过山车级视频防抖”的Ultra Steady视频超级防抖功能。这款内置的防抖模块结合了 OIS光学防抖和 EIS电子防抖技术，在手机抖动的时候，内置的高灵敏度陀螺仪可以快速感知抖动并智能校正。Reno2在用户录制视频出现抖动时会随着抖动的反方向运动以起到让进到相机里的光线更加稳定的作用，最终减轻画面的抖动程度。

除了“秘密武器”外，Reno2的“基本功”更没有马虎。4800万高清主摄+800万超广角镜头+1300万长焦镜头+200万黑白风格镜头的四摄方案就是让OPPO Reno2视频录制功能的硬件保障。软硬结合双管齐下，再结合OPPO Reno2极强的性价比，可以说OPPO Reno2是除了苹果iPhone11外视频手机门类的唯一之选。在现在这个全民Vlog的时代，OPPO Reno2让用户的Vlog不“抖”完全绰绰有余。