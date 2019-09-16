内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>影像器材

狙击佳能，索尼全幅摄影机FX9只要10998美元

2019-9-16 12:53:15来源：爱活网作者：Napoleon责编：骑士评论：

在本月初佳能推出了廉价全幅电影机EOS C500 II，售价只要15999美元，创了同类产品价格新低。万万想不到的是C500尚未满月，索尼就打破了佳能的记录，全幅摄像机FX9只要10998美元。

凭借FS7、FS5系列，索尼成功阻击了佳能EOS Cinema系列扩张步伐，低价的FX9系列承担了同样的使用。FX9使用了一块全幅Exmor R CMOS传感器，面积为35.7×18.8 mm，支持双原生ISO技术，基准感光度是ISO 800和ISO 4000，索尼号称在在ISO 200至ISO 160000感光度范围能实现15stops动态范围；像素为6008×3168，长宽比为17：9；具备相位差对焦功能，在拍摄视频时能自动识别人脸；传感器不带DRAM，无法实现准全局快门效果，果冻效应尚待观测。

FX9传感器分辨率虽然达到了6K，但现阶段只能以16：9的全部画幅输出最高4K/30P或是2K/120P视频，编码为XAVC-Intra 10bit 4:2:2，支持S-Log 3色彩风格，在日后升级固件后将提供DCI 4K、DCI 2K规格，裁幅5K/60P模式，全幅2K/180P，以及Super 35画幅下4K/120P。FX9可拍摄16bit RAW视频，可自身无法处理、记录如此高规格RAW视频，必须外接索尼原厂扩张单元XDCA-FX9，再输出到Atomos的录机上，极其鸡肋。

在机身设计上，FX9没有像VENICE那样，使用ARRI Alexa的布局风格，而是沿用FS7按键布局，使用了E卡口，内置了4 Stops至128 Stops的ND滤镜，支持4路录音输入，提供了双XQD卡槽和单SD卡槽，机身不带防抖，只能通过内置陀螺仪，记录机身运动数据，然后利用索尼自己后期Catalyst软件进行“电脑防抖”，机身重量为2KG。

XDCA-FX9

在推出FX9同时，索尼将GM大三元镜头进行伺服化——拆掉镜头内部的自动对焦马达，更换外壳，改为纯手动对焦，并在镜头底部增加一个伺服器，用于控制光圈、对焦和变焦。首支伺服化镜头是FE C 16-35mm T3.1 G，将于2020年春季上市。

与佳能C500 II相比，FX9画质明显弱于前者，RAW录制完全是鸡肋，按键布局祖传自ENG摄影机，机身更重，优势是在Super 35下提供4K/120P升格视频和更低的价格。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼摄影机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有