狙击佳能，索尼全幅摄影机FX9只要10998美元

在本月初佳能推出了廉价全幅电影机EOS C500 II，售价只要15999美元，创了同类产品价格新低。万万想不到的是C500尚未满月，索尼就打破了佳能的记录，全幅摄像机FX9只要10998美元。

凭借FS7、FS5系列，索尼成功阻击了佳能EOS Cinema系列扩张步伐，低价的FX9系列承担了同样的使用。FX9使用了一块全幅Exmor R CMOS传感器，面积为35.7×18.8 mm，支持双原生ISO技术，基准感光度是ISO 800和ISO 4000，索尼号称在在ISO 200至ISO 160000感光度范围能实现15stops动态范围；像素为6008×3168，长宽比为17：9；具备相位差对焦功能，在拍摄视频时能自动识别人脸；传感器不带DRAM，无法实现准全局快门效果，果冻效应尚待观测。

FX9传感器分辨率虽然达到了6K，但现阶段只能以16：9的全部画幅输出最高4K/30P或是2K/120P视频，编码为XAVC-Intra 10bit 4:2:2，支持S-Log 3色彩风格，在日后升级固件后将提供DCI 4K、DCI 2K规格，裁幅5K/60P模式，全幅2K/180P，以及Super 35画幅下4K/120P。FX9可拍摄16bit RAW视频，可自身无法处理、记录如此高规格RAW视频，必须外接索尼原厂扩张单元XDCA-FX9，再输出到Atomos的录机上，极其鸡肋。

在机身设计上，FX9没有像VENICE那样，使用ARRI Alexa的布局风格，而是沿用FS7按键布局，使用了E卡口，内置了4 Stops至128 Stops的ND滤镜，支持4路录音输入，提供了双XQD卡槽和单SD卡槽，机身不带防抖，只能通过内置陀螺仪，记录机身运动数据，然后利用索尼自己后期Catalyst软件进行“电脑防抖”，机身重量为2KG。

XDCA-FX9

在推出FX9同时，索尼将GM大三元镜头进行伺服化——拆掉镜头内部的自动对焦马达，更换外壳，改为纯手动对焦，并在镜头底部增加一个伺服器，用于控制光圈、对焦和变焦。首支伺服化镜头是FE C 16-35mm T3.1 G，将于2020年春季上市。

与佳能C500 II相比，FX9画质明显弱于前者，RAW录制完全是鸡肋，按键布局祖传自ENG摄影机，机身更重，优势是在Super 35下提供4K/120P升格视频和更低的价格。