小米口袋照片打印机大赏：小巧便携+无墨打印

虽然对很多人来说，用手机拍照，再通过社交网络分享已经成了非常方便甚至没有成本的事，但在一些圈子中，把照片打印出来依然是一种重要的分享方式，用实体照片做手账和旅行纪念册也很受人欢迎。



最近，小米推出的口袋照片打印机就很容易吸引这些用户的目光，今天极客之选（公众号GeekChoice）就带大家一起来看看。

小米口袋照片打印机整体小巧简单，大小和普通充电宝差不多。洁白圆润的造型有点像一个肥皂，在继承米家产品风格的基础上，背部设计也非常简洁干练。

说它长得像充电宝，还有一点原因在于整体开关和接口都被设计到了底部，通过两个指示灯你能直观看到电池和蓝牙状态，而在充电接口上采用的则是Micro-USB口，没有采用Type-C未免有些遗憾。

本次小米口袋打印机采用ZINK无墨打印技术，通过纸张内的彩色燃料，无需墨水就能加热打印出照片。相纸大小为3英寸并且自带背胶，因此可以有很多创意玩法，比如手账、冰箱贴、明信片等都很好玩，也很有仪式感。

连接方式也很简单，只要你的手机有米家App，无需下载专用App就能直接连接口袋打印机，通过蓝牙方式最多支持三人同时连接，在应用内不仅拥有丰富的照片编辑功能，还支持AR照片与留声照片。

最后是大家关心的价格，小米口袋照片打印机已经在小米商城开启众筹，众筹价格299元（包含5张背胶相纸），套装价格339元（包含打印机+背胶相纸20张），感兴趣的不妨去官方了解一下。