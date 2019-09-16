松下推出足部按摩器，小腿、大腿连脚跟都能按摩

经常运动的人都知道，在运动过后需要适当的按摩来放松肌肉，特别是进行跑步、骑行等主要依靠腿部来完成的运动项目。近日，松下表示将于11月份发布一款足部按摩器Regurifure EW-RA99，可以包裹整个大腿、小腿甚至是脚跟，为整个腿部进行按摩。

据了解，松下这款足部按摩器增加了“治疗疲倦”和“运动疲惫”两个按摩功能。治疗疲倦主要是针对穿高跟鞋时产生的比如脚底（脚跟）的疲劳、脚腕以及小腿的疲劳，如果你的工作是经常站立着的，也可以在一天工作后使用这个足部按摩器来放松自己腿部的肌肉。

而运动疲惫功能，则主要针对运动后的肌肉疲劳，使用该功能后，会从脚趾开始进行按摩，进而放松整条腿。此外，该按摩器还具有温暖功能，有“高温”（40℃）和“低温”（37℃）两种模式，可以根据自己所需来操作，强度有“弱、中、强”三种，第一次使用的话最好从“弱”档开始。

松下足部按摩器治疗的位置有膝盖，膝盖后部，小腿上部，大腿前部，大腿后部，大腿内侧/外侧，胫骨，脚趾，小腿，脚踝，脚跟和脚底12个位置，完全满足从脚底到大腿的按摩需求。价格方面，松下足部按摩器预计售价为5万日元，约合人民币3282元。想想从脚底到大腿的按摩，三千多也是非常值了。