百度地图发布国庆出行大数据预测报告：北京最易堵

新浪科技讯9月16日午间消息，近日，百度地图联合交通运输部科学研究院、携程、中国天气网、百度百科发布《2019年国庆节假期出行预测报告》（以下简称《报告》）。报告基于百度地图海量的去隐私化交通出行数据、车辆轨迹数据、位置定位数据和旅游出行大数据挖掘计算所得，客观呈现关于交通拥堵和旅游出行特征的分析预测。

报告指出，国庆节假期北京、长春、乐山将位列易堵城市前三；热度高居不下的江浙一带城市和“西部三巨头”成都、重庆和西安等纷纷上榜十大热门旅游城市；故宫稳坐热门旅游景区“第一把交椅”；亚太地区依旧是国人最爱的出境游目的地。

北方和西南城市最易堵，西安最堵景区周边车速仅15.54公里/小时

据《报告》显示，今年国庆节假期十大易堵城市主要分布在北方和西南地区。其中，北京、长春、乐山将位列前三。预计位于易堵城市榜首位的北京路网平均拥堵指数将达到1.492，路网平均速度将降至约37.92公里/每小时。十大易堵城市中，北京、乌鲁木齐、呼和浩特等为典型的北方秋季热门旅游城市，乐山、桂林、昆明等则为典型的西南地区热门旅游城市。可见各大旅游名城在“人气爆棚”的同时，也不免存在不同程度的交通拥堵。

随着游客量激增，景区周边的交通拥堵也会加剧。十大易堵景区中，西安有3个景点上榜，杭州、重庆、济南均有2个景点上榜，可见4个旅游城市的火热程度和巨大旅游观光吸引力。其中，预计周边道路最为拥堵的景区是陕西历史博物馆，周边路网平均拥堵指数预计将达到3.198，平均速度将降至约15.54公里/每小时。其次是西安的大雁塔和桂林的阳朔公园。长假让公众出行兴致高涨，但也需关注随之而来的路况变化，提前规划出游时间和路线。

在全国高速交通状况上，因小型客车从10月1日零点起在高速可免费通行，预计零点就将拉开高速拥堵的序幕，出现去程拥堵小高峰，并在当天上午10点出现去程拥堵最高峰。同时，来自交通运输部科学研究院的全国高速车流量预测显示，在10月1日至4日期间，全国高速每天上午10点都将出现车流量小高峰，建议出行可考虑午间错峰出发。返程方面，预计从10月5日开始，全国高速车流量高峰逐天回落，至10月8日恢复平日正常水平。与此同时，全国的去程高速易堵路段主要分布在长三角和珠三角地区，返程高速易堵路段则主要集中在京津冀地区。

“西部三巨头”上榜十大热门旅游城市，故宫稳坐热门景区“第一把交椅”

今年恰逢国庆70周年，《报告》预计前往首都北京的游客人数将会远超往年，北京将蝉联全国热门旅游城市榜首位置。除此之外，全国其他热门旅游城市大多分布在南方：上海、杭州分别位列十大热门旅游城市的第二位、第三位；江浙一带的苏州、南京，以及“西部三巨头”成都、重庆、西安等城市近年来热度高居不下，也纷纷上榜十大热门旅游城市。同时，来自中国天气网的气温趋势数据显示，因国庆期间我国大部分地区都已入秋，温度多处于10℃至30℃之间，适合外出游玩。

在全国十大热门景区中，人文景观相对自然景观占比更多。其中北京的景区热度极高，故宫、天安门、天坛等景点均登上十大热门景区之列，且故宫名列第一。此外上海外滩、嘉兴乌镇、成都宽窄巷子、重庆洪崖洞等地也人气颇高。紧随其后的是自然景观，秋天的西湖边桂花飘香、黄山上各色秋叶与奇山怪石相映成趣，也吸引了相当一部分公众深入其中感受大自然的魅力，这两大景区分别位列十大热门景区的第二位和第七位。

此外，自由行游客对近年来伴随新媒体发展衍生出的“网红城市”青睐有加，而跟团游游客偏向于旅游特色更为明确的目的地，如桂林、张家界、额济纳旗等。在主题旅游目的地方面，乌镇、西塘古镇和平遥古城预计将成为热门旅游古镇前三。宽窄巷子、锦里古街和磁器口古镇预计将成为热门旅游街巷前三，展现民俗风情和历史文化对游客的吸引力。而青海湖、稻城亚丁、千岛湖国家森林公园预计将成为热门自然风景区前三，在秋高气爽之季，用最美的景色迎接来自各地的游客。但众多自然风景区因海拔和纬度较高，昼夜温差可达10℃以上，呼伦贝尔大草原夜间最低温更低至零下，建议公众出游时带足衣物以免着凉。

亚太旅游热度不减，“美澳”远途游逐渐走入百姓生活

据近期国家统计局官网数据显示，我国出境旅游人数目前稳居世界第1位，是全球最大的出境游市场。8月中旬中国旅游研究院发布数据也显示，今年上半年，中国出境旅游人数预计约8129万人次，比上年增长14%。出境游使用百度地图，已经成为一种新习惯。百度地图此次也针对国庆节假期的出境游趋势进行了预测。其中受惠于便利的签证、发达的旅游服务和高性价比，亚太地区依旧是国人出境游的首选地，日本、韩国、泰国将成为前三大热门国家；曼谷、东京、芽庄则将成为前三大热门城市。此外，各大历史古迹也是国人出境游的“必刷”景点，泰国大皇宫、法国埃菲尔铁塔、美国自由女神像、澳大利亚悉尼歌剧院和埃及吉萨金字塔分别将成为各大洲的最热门景点。

随着国人的旅行观从“走马观花式”向“体验式”转变，境外旅游的深度体验已然成为大众需求。从主题游目的地来看，今年国庆节假期将有不少人前往泰国普吉岛、韩国济州岛、泰国苏梅岛等远离城市喧嚣的海岛，享受悠闲时光；或是去法国卢浮宫、美国大都会艺术博物馆、英国大英博物馆等世界顶级博物馆，深入了解当地的艺术文化。

在交通方式方面，与以往乘坐大巴的跟团游不同，如今自驾游和搭乘地铁等时尚环保又“本土”的出行方式越来越受到国人青睐。据《报告》显示，预计泰国、美国、澳大利亚等将会是今年国庆节假期的热门自驾游国家。而来到韩国首尔、英国伦敦、美国纽约、俄罗斯莫斯科和印度德里的游客，则更热衷于乘坐便利且性价比高的地铁出行，也能更好地体验当地城市生活、融入当地文化。