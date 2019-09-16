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喜茶回应"店员与外卖骑手互殴"：涉事员工已停工

2019-9-16 13:48:24来源：网易科技作者：-责编：微尘/实习评论：

近日，山东济南和谐广场喜茶店店员与外卖员在店内互殴，双方扭打在一起场面混乱。喜茶回应称，参与打架的店员已停工，正配合公安处理，和美团都会反省自己，改善员工素质，但美团方面尚未对此事发声。


天眼查数据显示，喜茶的主体公司为深圳美西西餐饮管理有限公司，成立于2016年1月11日，法定代表人为聂云宸，不过注册资本仅为6.713万元人民币。据公开资料显示，喜茶HEYTEA起源于广东江门一条名叫江边里的小巷，原名皇茶royaltea（为了与层出不穷的山寨品牌区分开来，故全面升级为注册品牌喜茶HEYTEA）。喜茶自我标榜为“芝士奶盖首创者”。

喜茶经历了两轮融资，2016年获过1亿元人民币的A轮融资，投资方为IDG资本，以及由饮料业巨头“乐百氏”创始人何伯权创办的今日资本；2018年获4亿人民币B轮融资，投资方为黑蚁资本、龙珠资本参与融资，其中，龙珠资本为美团点评旗下产业基金。目前，喜茶的分支机构达140家。

天眼查查关系功能显示，美团创始人王兴通过宁波梅山保税港区美兴投资管理有限公司、天津三快科技有限公司、宁波梅山保税港区连珠投资管理中心（有限合伙）等间接持股深圳美西西餐饮管理有限公司。简而言之，王兴间接持有喜茶股份。

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关键词：喜茶美团

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