Strategy Analytics：Q2韩国每位5G用户每月平均使用24GB流量

IT之家9月16日消息 Strategy Analytics的最新报告显示，2019年Q2韩国每位5G用户每月平均使用24GB流量，而4G为9.5GB，3G仅为0.5GB；AR和VR服务占5G网络流量的20%，而沉浸式视频则被证明是一项重要的服务——向用户展示他们在升级到5G时获得的不仅仅是更快的下载速度。

报告的关键发现包括：

2019年Q2韩国每位5G用户每月平均使用24GB流量，而4G为9.5GB，3G仅为0.5GB。

AR和VR服务占5G网络流量的20%，而沉浸式视频则被证明是一项重要的服务——向用户展示他们在升级到5G时获得的不仅仅是更快的下载速度。

LG Uplus的目标是到2022年底全国范围内的5G覆盖范围。对于室内覆盖，为了提供优质的AR和VR用户体验，5G基站数量预计将需要4G基站数量的1.5倍至2倍。

Strategy Analytics执行总监Phil Kendall表示：“在像韩国这样的市场中，许多4G用户对他们的服务体验感到满意，并且觉得不需要升级至5G以获得更好的网络体验，运营商必须开发5G相关的基于服务的营销故事。VR和AR内容非常适合韩国的文化和体育偏好，并且将在其它市场中那些与名人或社交媒体明星有密切联系的用户群中表现良好。”