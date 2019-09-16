金九银十手机圈，一大堆新品扎堆9月24日发布

科技圈一直都有金九银十的说法，伴随着每年新iPhone的发布，手机品牌也乐于在这一时节扎堆发布新品。

今年9月也毫不例外成为新品扎堆发布的月份！除去已知的vivo NEX3 5G、华为Mate 30系列和索尼Xperia 5以外，小米也确定将会在9月24日召开新品发布会，加上此前已经预告本月发布的realme新品以及“言之凿凿”将在本月发布的一加7T系列，仅剩不到15天的九月可真让人应接不暇。

忙碌的9月24日，索尼和小米都瞄准了这一天

在今年IFA大会上，索尼正式带来了全新的“小屏旗舰”Xperia 5，而它已经确定将会在9月24日在国内正式发布。就在同一天，小米也将在总部举办新品发布会，推出小米9 5G以及MIX 5G时代概念手机。9月24日像是个精算的黄道吉日，迎来了应接不暇的新品发布。

说Xperia 5“小屏”其实并不准确，若以屏幕可视面积来论，它的屏幕对角线达到了6.1英寸，已经不能说小。不过若是从机身体积来看，Xperia 5又的确娇小，仅68.3mm的机身宽度甚至小于5.8英寸的iPhone XS，这意味着任何人都能方便的一手将它掌握。另外由于屏幕尺寸相较Xperia 1有所降低，Xperia 5的机身重量也仅为164克，考虑到200克的大家伙已经横行于世，相信上手后它应该会让人感到轻便不少。

小机身大屏幕的秘密仍然在于特殊的屏幕比例，索尼这一次仍然提供了一块21：9的带鱼屏，不过它的分辨率不再是4K级别，而是降低至2520×1080。好在分辨率的缩水没有带来屏幕指标的缩水，这块OLED材质屏幕仍然提供HDR显示，具备高亮度以及索尼独家视觉引擎。

核心配置上，Xperia5倒是没有丝毫的缩水，当然也没有任何的进步——索尼仍然配备了高通骁龙855处理器，6GB运行内存以及128GB储存（可能会提供售价更低的64GB版本），3140mAh容量电池支持18W快速充电。相较于国产厂商以及三星的大跨步前进，在硬件方面索尼的确需要更努力一些了。而在售价方面，Xperia5在欧洲以799欧元的价格上架，不知道在国内又将卖多少钱？

而小米9 Pro 5G也没有多少秘密了。事实上在几个月来，顶着“小米第二台5G手机”称号的小米9 Pro 5G已经不断出现在各类的预热中，我们对它的硬件配置也已经了然于胸。

小米9 Pro 5G大体上与小米9相似，它同样会提供一块水滴屏幕，只不过在屏幕两侧不再是平面，而是提供了更时髦的双曲面，有消息称，这块双曲面OLED屏幕分辨率也将达到2K级别。后部的4800万像素三摄像头以及前后玻璃机身则不会有太大的变化。同时，小米会为小米9 Pro 5G搭载高通骁龙855 Plus移动平台，并配合UFS 3.0储存，整体性能表现无疑将会比小米9更出众。

为了解决5G网络带来的高耗电，小米9 Pro 5G也会内置4000mAh容量电池，考虑到小米已经提前揭示了30W高速无线充电技术，小米9 Pro 5G确定将会搭载这一技术。不过大电池和更复杂的射频天线设计似乎影响到了机身的尺寸，根据工信部公式的信息来看，小米9 Pro 5G的厚度将会由原先小米9的7.61mm变为8.95mm，对于喜欢轻薄的用户而言，这并不会是一个好消息。

至于小米MIX 5G时代概念手机，所知的就比较少了。目前能够确定的是，它将提供一套与小米9 Pro 5G相同的硬件配置，提供5G网络支持。另外这台手机也将成为首部配备三星ISOCELL 1亿像素传感器的手机，它的摄像头最高可拍摄12032×9024分辨率的照片，像素达到了1亿800万。

除了手机外，小米也确定，将会在发布会上带来MIUI 11、新一代小米电视的消息。

realme新品，也是6400万像素主力军

目前国内销售的6400万像素手机只有Redmi Note 8 Pro一台，但它很快就不孤单了，因为realme新品也将在本月晚些时候发布，而它也将会是一台搭载6400万像素的“高性价比”产品。

事实上，realme才是行业内首个提供6400万像素手机的品牌，上个月，它已经在印度市场发布了realme XT，它的主摄像头就采用了三星ISOCell GW1传感器，比Redmi Note 8 Pro更早几天，只是这台终端仅限于印度市场销售，因此国内的用户所知甚少。考虑到发布时间相近，无疑我们有理由相信，realme即将在国内发布的新品，与已经发布的realme XT将有一定的联系，两者可能在部分配置和设计上有一定的相似。

▲realme XT

这也有一定的网络传言作为佐证。有消息称，realme新品将会提供与realme XT相同的水滴屏幕，背后也同样具备四摄结构，它们包括一颗6400万像素主摄、一颗超广角摄像头、一颗微距摄像头以及一颗人像景深摄像头。不同之处在于，为了更符合国内用户对于自拍的需求，realme新品将会提供效果更出色的3200万像素前置摄像头，这也是当前中高端产品的标配。

核心配置方面也有所变化，realme XT提供了一颗性能有所保障但比较老旧的高通骁龙712处理器，而为了保障新品的竞争力，realme似乎将会把核心处理器更换为性能更出色的骁龙730G，另外诸如8GB运行内存以及128GB储存等配置都不会有所变化。

▲realme XT

无疑，realme新品最后的悬念仅在于价格，考虑到上一代realme X以及realme Q都提供了极具竞争力的价格表现，这一次realme应该也不会在这方面下跟头。而一旦realme新品的价格杀到了redmi Note 8 Pro的价格区间，两者难免会在市场短兵相接，到时候你会选谁呢？

华为Mate 30系列，DxOMark第一预定了？

9月19日，我们就将在德国慕尼黑见到新一代华为Mate30系列，随着发布日期的临近，有关这部终端的一系列消息也浮出水面。

和去年一样，华为Mate 30系列一共有三款不同定位的产品，但实际上市的产品可能不止三个型号。它们包括了华为Mate 30、Mate 30 Pro以及保时捷Mate 30 RS，三款设备主要在摄像头、屏幕尺寸方面有所差异，同时这些产品都会提供4G以及5G两个不同的版本供消费者选择。

其中最为亮眼的莫过华为Mate 30 Pro，它可能会和iPhone 11系列一样主打视频拍摄功能，除去4000万像素主摄外，还会提供一组4000万像素超广角摄像头，这颗镜头同样能提供最高ISO819200感光度以及可变光圈设计。而华为Mate 30则会提供一套与华为P30相同的4000万像素摄像头模组，只是不会提供超清的超广角摄像头。

华为Mate 30系列已经确定将会搭载麒麟990系列处理器，不过由于5G版芯片的出货时间略晚，因此华为Mate 30系列的LTE版本将会率先上市，而5G版本则可能要等到10月底才能与消费者见面。

9月不停，10月继续

9月的新机潮也将延续到10月，包括OPPO Ace、一加7T等产品，都将在10月迎来发布。而更多的新技术、新产品也将在下半个月揭示，这意味着整个秋季我们都会被不断地新品发布所包围。

那么问题来了，在这么多新品中，有没有哪部产品能让你心甘情愿打开钱包购买呢？