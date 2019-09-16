特朗普推特发声支持电子烟，但取缔假冒伪劣仍是首要问题

一个有关电子烟的逆转在中秋完成——当地时间9月13日晚，美国总统特朗普发布推特称：“我更喜欢雾化电子烟能替代传统香烟，但需要确保这种替代方案对所有人都是安全的。让我们把伪劣品从市场上清除，让我们的孩子远离电子烟！”

有超过1.28万人在这条推特下留言，还有6.15万人点赞。其中有人称：“电子烟成功帮我戒掉抽了25年的卷烟，我的肺部也因此变得干净了。”另一位63岁的老者表示：“我已经3年不抽卷烟了，这种低尼古丁的产品让人感觉更好。”投资者Michael Coudrey则表示，“不希望过度监管伤害到电子烟企业主或经销商。因为与可能由电子烟造成的6人死亡相比，每年由传统烟草造成的死亡人数达60万。”

而在白宫请愿网上，一项关于请求禁止特朗普签署“调味电子烟”禁令的签名行动也取得了突破性进展。这项于当地时间9月11日发起的行动，签名人数已超10万。根据相关规定，白宫需在60天内对请愿作出官方回复。

有点让美国总统尴尬的是，英国报纸《Evening standard》发布了一条八卦：特朗普欲封杀“调味电子烟”，是因为他的太太发现了小儿子好这一口儿。第一夫人一直关注儿童健康和药物成瘾问题，她曾多次表示对儿童使用电子烟的担忧。

所以，总统在推特上高调表态：倾向于禁止“调味产品”——主要是各种水果口味的电子烟——在美国上市。此前，美国媒体报道了该国有6人疑似死于电子烟导致的肺部问题，把在美国拥有15%渗透率的这个产品推上了风口浪尖。

业内人士分析认为：特朗普对电子烟产业的态度突然逆转，表明美国政府已抛开个体与情感因素，正从产业全局上考量其规范发展的问题。

在特朗普关于电子烟第一次发声后，全球舆论一直两极分化。一方将电子烟和香烟划归一类，要坚决禁止；而另一方则表明：成分合乎标准的电子烟对人的伤害比传统烟草要小很多，是很好的烟草替代品，需要的是规范发展。

已经拥有170多年历史的权威媒体《经济学人》表示，公众对电子烟的分歧其实源自当下电子烟的发展乱象。一个核心事实是：美国最近对外报道中，引发争议的电子烟并非来自正规商店购买的产品，而是来自街头的劣质货。6起有关电子烟的投诉纠纷中，有5起用户使用的是非法购买的电子烟产品。剩下1起，其烟油是用户从俄勒冈州一家合法大麻商店自购的。

还有一种说法称，目前报道的电子烟引发的肺部问题，主要是因用户在烟油中自行添加了维生素E，与电子烟本身关联不大。研究显示，吸入维生素E，会导致吸食者肺部受损。

美国食品和药物管理局（FDA）则希望公众杜绝对电子烟的盲目恐慌。他们表示：电子烟使用者不应该购买含有大麻提取物的烟油产品，也不该使用那些在街上出售的劣质产品。

“当你从一个不受监管的渠道那里购买一种未经许可的液体时，你根本不知道你将面临什么。这就是为什么政府也不鼓励人们饮用非正规渠道的假酒，因为这些假酒可能是致命的。以哥斯达黎加为例，最近有25人死于甲醇。与酒精一样，监管机构也应该明确区分非法电子烟和那些合法但未经认证的产品。”《经济学人》杂志称。

《经济学人》最后表示：规范电子烟比试图消除它更明智。“使用电子烟可能是一种危险的习惯，但它的致命性远远低于传统香烟”。文章建议各国政府应以欧盟为参考，严格控制电子烟烟油中的尼古丁含量，还应规范电子烟的广告宣传方式，特别是严禁针对儿童营销。

对电子烟持支持态度的，还有英国公共卫生部。英国公共卫生部烟草控制负责人Martin Dockrell表示：“这些人在街头购买或自制非法烟液，大都含有大麻成分，如THC（四氢大麻酚）。这些产品出自黑市，与正规渠道购买的电子烟完全不一样。”

另与美国不同，英国的所有电子烟产品都受到药品和保健品监管机构的严格质量和安全监管，监管机构鼓励电子烟用户报告任何不良反应。

英国国民保健署则称：“到目前为止，还没有证据表明抽电子烟会对你周围的人造成伤害。现有证据表明，（电子烟的）任何危害风险都极低，哪怕是与二手烟相比。”

对于未来控烟工作，英国国民保健署和英国公共卫生部都支持使用电子烟而不是吸传统卷烟。去年，英国公共卫生部建议医院应出售电子烟，并为患者提供电子烟休息室，以鼓励人们从传统烟草向电子烟转换。

那么，电子烟与传统卷烟相比究竟如何？最权威的报告应该来自世界卫生组织。今年7月，世卫组织发布2019年度《全球烟草流行报告》，其中原文为：与传统香烟对比，电子烟产生的危害更小，如果固定吸烟者能够使用得到良好管制的电子烟完全替代卷烟，受到的毒性影响可能会较小，但并非无害。