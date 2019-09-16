Airbnb最新业务进展：本土客服团队相比去年人数翻倍

9月16日下午消息，Airbnb爱彼迎今日举办第三季度媒体沟通会，爱彼迎中国总裁彭韬分享了最新的业务动态，并分别对中秋节和国庆期间的旅行趋势进行了总结和预测。

彭韬表示，第三季度，爱彼迎中国业务保持健康增长，“这也进一步说明我们在中国市场的本土化的策略是有成效的”。8月10日，爱彼迎全球单夜入住人次突破400万。中秋小长假期间，上海、北京、杭州、深圳、广州成为客源最大的几座城市，同城游和周边游备受青睐。二三线城市中，海西、黔东南、延边、佛山、温州的国内游增长最快。此外，国庆期间，红色旅游城市路线将受到追捧，自然、历史、美食将成为最受欢迎的体验类型。

彭韬称，在中国成立本土团队后，一直在使产品更加运营化、本土化、数据化和智能化的方向努力。现阶段取得的成果有：房东侧不断改进，长租优惠全面上线；中国作为特殊的操作系统，推出小程序后流量保持增长；去年3月，爱彼迎Plus房源在中国上线，目前国内已有24个城市拥有Plus房源，房源量同比增长9倍。

爱彼迎中国数据科学负责人朱涛告诉新浪科技，数据科学是爱彼迎本土化进程中的重要抓手。他以平台服务费的策略调整洞察和图片陈设的大数据识别为例，强调了了解用户特点与需求、赋能公司战略决策制定并提供智能化解决方案的重要性。

此外，据彭韬介绍，爱彼迎今年的进展还包括：App在自然灾害发生后及时支持，如台风“利奇马”期间的消息推送；本土客服团队扩大，相比去年人数已翻番；以及“安全家”培育计划和开展智能入住登记设备的试点工作等。