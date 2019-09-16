MIT调研了270万家初创公司，发现最赚钱的创始人平均45岁

硅谷是一个创造年轻企业家神话的地方，前有Zackburg，后有Evan Spiegel都是少年得志。年轻多金的科技公司创始人一时成为了性感标签。然而研究表明，成功初创公司的创始人平均年龄为45岁，即使有少数年轻有为的个例，大部分人在年轻时还缺少带领公司走向成功的经验和成熟度。

这（种现象）是一支经济学家团队在分析美国高增长公司时发现的，他们的研究发表在了《美国经济评论：洞察》杂志上。

最赚钱的初创公司，创始人平均年龄45岁

研究人员调查了2007年至2014年间成立的初创公司，并分析了其中排名前0.1%的企业——即就业和销售增长最快的企业。这些公司创始人的平均年龄为45岁。

当然也有著名的反例。扎克伯格在他19岁时联合创立了脸书（Facebook），比尔·盖茨19岁时与保罗·艾伦（Paul Allen）一起创立了微软（Microsoft），史蒂夫·乔布斯21岁时与与史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）一起创立了苹果公司（Apple）。这些公司与其它一些公司的起源故事帮助塑造了一个神话，即技术和美国的整体创新是由少年得志者（神童）推动的。但研究显示，新面孔创始人什么的只能说是个例，并不是常态。

这项由麻省理工学院的经济学家Pierre Azoulay、西北大学的Ben Jones、宾夕法尼亚大学的J. Daniel Kim和美国人口普查局的Javier Miranda共同完成的研究，首次系统地计算了美国高增长初创公司创始人的年龄。

先前的研究表明，小型企业主一般处于30多岁和40多岁之间。不过许多小公司都相当小，像是餐厅、干洗店、零售店之类。这些企业很重要，但它们不是经济创新的核心。

这项新研究将联邦政府内不同机构收集的匿名数据汇集在一起，从而把注意力集中在高增长的初创企业身上。政府将人口普查局收集的初创企业销售和就业数据，与从国税局提取出来的创始人信息进行了匹配。

在剔除识别信息后，政府向研究人员提供了一份包含270万企业创始人的数据集。研究者们计算得出，创始人的平均年龄为42岁。对于那些0.1%增长最快的公司创始人来说，他们的平均年龄为45岁。那些成功地进行了首次公开募股（IPO）或是被大公司收购的公司表现出了同样的规律：这些创始人通常都是中年人。

1977年的乔布斯。他在21岁时联合创立了苹果

曾领导iPod团队，41岁又重新创业的中年男人

一位企业家，花了一番功夫将单调的家用恒温器重新塑造成了一个美丽的物品，然后靠着这个愿景赚了一大笔财富。

这位企业家叫托尼·法德尔（Tony Fadell），他在科技行业，包括像苹果这样的公司中摸爬滚打了数十年，终于产生了改造恒温器的灵感。法德尔先生将他的主意带入了他的新公司：他于2010年在一位苹果同事的帮助下创立了Nest，当时他41岁。

在领导了创建iPod的工程团队并在iPhone的开发中发挥了关键作用之后，托尼·法德尔（Tony Fadell）在2010年创立了Nest。与许多企业家一样，他当时已经过了40岁

Nest恒温器的设计圆滑直观，并配有智能手机连接和了解拥有者温度设置偏好的能力。该产品大受欢迎，几年之后谷歌以32亿美元的价格收购了Nest。

法德尔于上世纪90年代初开始在硅谷工作，为飞利浦（Philips Electronics）和通用魔术公司（General Magic）设计产品。在21世纪初，他跳槽到了苹果公司，在那里他领导了创建iPod数字音乐播放器的工程团队，并在早期iPhone的开发中发挥了至关重要的作用。2010年，在积累了这些经验后，他与一位年轻的苹果工程师马特·罗杰斯（Matt Rogers）共同创立了Nest。

在一次采访中，法德尔讲述了他在离开苹果后如何与家人一起周游世界，并在太浩湖为他们自己设计了一款生态友好型家园。他说，他不满意承包商提供的笨重恒温器，也不满意在旅途当中所见到的恒温器。

“恒温器又丑又过时，它们既不帮你省钱也不让你舒服，”他回忆起当时的想法，“这里有个根本性的问题，然后市场上没有一款产品来解决这一点。”所以他创建了一个新恒温器和一家新公司。

法德尔说，他有试着在大学和他的职业生涯早期创立成功的公司，但最后都失败了，因为他还没有准备好。

法德尔说：“我需要十分努力地学习很多东西，才能最终显得毫不费力。”他在通用魔术学习了产品设计，在飞利浦学会了团队管理和融资。他表示，在苹果时，乔布斯向他展示了如何超越设计产品的范畴；他说，关键在于从包装到信息传递来设计整个客户体验。

当他需要为Nest招兵买马时，他已经是硅谷的一员老将了。“我在硅谷待了20年了，所以我有一个庞大的关系网，他们都是之前和我共事过的人。”他说。

作为一个过来人，他的思维方式也发生了改变。他说，他20多岁时对恒温器几乎一无所知。“大学生有大学生的需求。当你长大后，你就开始需要了解其它东西。”

法德尔创立Nest时有着丰富的经验与相对成熟的年龄，这在超级明星企业家中十分典型，他们很少是初出茅庐的大学毕业生或者退学生。

并不是说年轻没有优势

年轻一代通常具有冒险精神，这或许有助于他们形成耳目一新的想法。此外，原始的问题解决能力——心理学家称之为流体智力，似乎很早就到达了巅峰。当我们20几岁时，它可能已经在下降。

有关流体智力的链接：

https://psycnet.apa.org/record/1933-04183-001

有关年龄和创业的研究结果与研究人员先前关于科学神话缔造者的研究相呼应。虽然爱因斯坦在26岁时就已对狭义相对论和光电效应进行了开创性的研究，这种早期发现并不典型。一项对20世纪诺贝尔物理学奖获得者的研究发现，科学家一般在37岁左右完成他们的获奖作品。

有关平均年龄的报道请参考此链接：

https://psycnet.apa.org/record/1933-04183-001

在应用科学中，通过经验获得的结晶智力（crystallized intelligence）似乎更为重要：医学领域的突破性发现会花更久的时间，诺贝尔医学领域平均获奖年龄为40岁。

简言之，企业成功并不只是原始智商和冒险精神。它取决于一系列因素，其中许多因素会随着年龄增长而提升。

商业上的许多创新都得益于经验。年轻自有它的力量，但通往成功的道路是漫长的。它们需要年龄与持久力。