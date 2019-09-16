本周开庭！苹果拟对抗欧盟140亿美元天价税单

苹果本周将在法庭上针对全球最大的税务案件展开斗争，试图在欧盟对互联网巨头展开新一轮打击之前，缓和欧盟反垄断主管对该公司的敌对情绪。

苹果将对卢森堡的欧盟常设法院表示，它是世界上最大的纳税人。但这对于欧盟竞争专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）来说还不够，她在2016年的一项裁决中表示，苹果与爱尔兰的税收协议导致该公司支付的费用远低于其他企业。法院现在必须权衡监管机构是否应该征收创纪录的130亿欧元（144亿美元）的税金。

由于苹果新制定的激进定价策略可能刺激对某些智能手机和手表的需求，该公司上周的市值达到1.02万亿美元。但苹果目前在税收问题上仍与欧盟存在许多争议。

苹果及其他科技公司的巨额收入在欧洲受到密切关注，重点在于通过复杂的公司结构转移知识产权产生的利润。

法院裁决可能需要数月时间才能做出，最终可以授权或停止维斯塔格的税务调查，这些调查目前的重点是亚马逊和Alphabet进行的各种财务交易。如果全球数字税收改革没有进展，那么到2020年底，她还将负责提出“公平的欧洲税收”。

“这将在政治上产生非常大的影响，”欧洲议会的绿党成员斯文·吉格尔德（Sven Giegold）说，“如果苹果赢得此案，那么协调欧洲税收的呼声将发生变化。”

欧盟在2016的一项命令使得苹果颇感愤怒，该公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）甚至抨击欧盟此举是“完全是政治垃圾”。该公司还发起诉讼称，欧盟错误地瞄准了应该在美国缴税的利润，而且事后改变了全球各地监管者用于计税的规则。

美国财政部也认为欧盟正在把自己变成“超国家税务机关”，可能威胁到全球税务改革。美国总统特朗普甚至直言维斯塔格“讨厌美国”，因为“她起诉我们所有的公司”。

布鲁塞尔经济咨询公司Oxera合伙人妮可·罗宾斯（Nicole Robins）说：“鉴于本案非常高调，加之美国财政部担心调查可能会破坏国际税收制度，所以事关重大。”

维斯塔格曾对谷歌罚款约90亿美元。她还下令亚马逊补缴税款（仅2.5亿欧元），而且还调查耐克公司的税务事务，并调查谷歌在爱尔兰的纳税行为。

苹果公司拒绝在听证会前发表评论。欧盟委员会也拒绝发表评论。爱尔兰表示“坚决”不同意欧盟的调查结果。

关于苹果案件最终结果的第一个线索将在9月24日的两项裁决中披露。

欧盟常设法院将裁定欧盟是否应该要求星巴克和菲亚特-克莱斯勒补缴未付税款。这些判决将成为重要先例，方便后续审判参考欧盟可以在多大程度上质疑各国政府的征税方式。

“很明显，世界上最大的公司——我称之为可怕的五家公司——都没怎么纳税。”欧洲议会社会党议员保罗·唐（Paul Tang）说。“像这样的案例，例如卢森堡的亚马逊案或爱尔兰的苹果案，开始为欧洲的税制改革营造公众和政治压力”。

相关法律斗争可能会持续几年时间。在欧盟常设法院做出裁决后，原被告还可向欧盟最高法院提起上诉。与此同时，苹果的补缴税款（包括利息在内共143亿欧元）存放在一个托管账户中，在本案最终了解前不能支付给爱尔兰。