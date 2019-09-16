全球多家苹果Apple Store将在本周五重新开放

苹果在全球多个国家和地区开设了超过500家Apple Store，其中最早的零售店能够追溯到2001年。

这两年Apple Store逐渐由「传统零售店」转变更像社区公共空间的「城市广场」，因为你不仅可以在店里买到最新的苹果产品和各式各样第三方配件，类型各异的「Today at Apple」免费课程也成为更多人前往Apple Store的重要原因。

但对于一些开设时间较早的Apple Store而言，早期的建造设计风格可能无法与现有的店内活动所需的空间相匹配，所以对于Apple Store的改造也时常发生。

苹果在上周的秋季发布会上宣布第五大道直营店（Apple Fifth Avenue）将在9月20日（本周五），也就是iPhone 11系列的发售日重新开放，但其实除了Apple Fifth Avenue，全球多家Apple Store经过了一段时间的改造之后，也将在9月20日迎来「新生」。

Apple天环广场

开幕于2016年1月28日的 Apple天环广场店是苹果在广州开出的首家零售店，这也是苹果最后一次采用经典设计方案的Apple Store，当时的开幕活动还吸引了上千名果粉前往参观。

改造后的Apple天环广场将能够承当更多的Today at Apple课程和零售服务，具体来说位于首层将摆设更多产品展示架，而位于二楼的空间则将新增「Forum互动坊」以及Video Wall，参观者可以在这里学习覆盖摄影、音乐、编程和设计等主题的Today at Apple免费课程。

Apple天环广场的改造空间将于9月20日开放。

Apple表参道

作为日本第八家，同时也是东京第三家Apple Store，Apple表参道店于2014年6月13日开张，当时任苹果零售高级副总裁的安吉拉·阿伦茨还亲自前往参加了Apple表参道店开幕仪式。

今年五月份，Apple表参道店开始进行改造，并且更新了店徽，其改造重点依旧是增加更多可容纳Today at Apple课程的空间，位于地下一二层的空间多出了额外的座位，此外还加入了video wall和green wall。

Apple表参道的改造空间将于9月20日开放。

Apple Fifth Avenue

苹果位于纽约的标志性第五大道店（Apple Fifth Avenue）已经成为了当地的标志性建筑之一，这家开放于2006年的Apple Store拥有标志性的玻璃立方入口以及玻璃楼梯，顾客们可以由此通往一个巨大的地下零售店面。

为了增加客流量以及正常维护，苹果第五大道店先后经历了多次改造，而最长的一次于三年前开始，并一直持续至今，改造期间第五大道店还不得把临时搬迁至临近的其他店面。

但漫长的改造过后，苹果也已经在秋季发布会上宣布第五大道店会在9月20日重新开门迎客，而且最近其标志性的玻璃立方入口还贴上了「彩色贴膜」。改造后地下部分的空间将扩大一倍，可容纳更多的顾客。为了地下工程需要，苹果甚至在2017年5月将玻璃立方体整体拆除，直到去年才重新拼装回来。

Apple Mall of America

明尼苏达州布卢明顿的美国购物中心于2001年8月迎来了苹果在全球的第四家Apple Store，这家苹果零售店在之前的一次翻新中移除了部分早期的外观设计元素，直到苹果于去年年底开始对其进行一轮新改造，这家历史悠久的Apple Store将拥有更宽阔的空间来举办Today at Apple课程。

和其他新建的Apple Store一样，改造后的 Apple Mall of America 将新增「Forum互动坊」以及Video Wall，其店内设计风格将和 Apple Altamonte 一样，提供宽敞明亮的装修风格以及更多座位来让顾客轻松地学习各类课程。

除了以上提到的这几家Apple Store，改造后的 Apple Highland Village、Apple Bridgewater 同样将于9月20日重新开门迎客。