英媒评十大最可靠汽车制造商：日本厂商包揽前三，特斯拉第四

9月16日消息，据国外媒体报道，在英国汽车杂志评选的英国十大最可靠汽车制造商中，特斯拉以96.9%的总分排在第四位，击败了包括本田在内的以可靠性著称的老牌汽车制造商。

排在特斯拉前面的是雷克萨斯（99.3%）、丰田（97.7%）和铃木（97.3%）这三家日本汽车造商。进入前十名的其它老牌汽车制造商包括斯巴鲁（96.6%）、起亚（96.6%）、现代（95.7%）、Mini（95.4%）、斯柯达（95.2%）和本田（94.9%）。

雷克萨斯获得高分的部分原因还在于该公司的电动汽车，它的一款电动汽车获得了100%的可靠性评分。

该杂志对31家制造商、218种车型以及逾1.8万辆汽车的数据进行了分析，还询问了18119名车主关于他们在过去12个月中遇到的与汽车有关的问题，其中包括汽车故障的次数以及修复这些故障的成本和难度。

在该杂志的调查中，特斯拉不仅在整体品牌可靠性方面排名第四，其Model S还以98.9%的得分被评为“电动汽车和混合动力车”类别中最可靠的电动汽车，比i3、Leaf和Zoe都要高。另外，有五款混合动力车的得分超过了Model S，它们的得分均超过了99%。

该杂志的可靠性调查类似于美国权威杂志《消费者报告》（Consumer Reports）的调查，但后者似乎对特斯拉不太友好。今年2月，特斯拉Model 3失去了《消费者报告》的推荐，这距离这款车获得这家评价杂志授予该认定仅不到一年时间。

当时，《消费者报告》表示，它发现特斯拉Model 3有一些可靠性问题，比如存在车身松脱和玻璃瑕疵等问题，因此撤回了推荐。

在《消费者报告》列出的33个品牌中，特斯拉的排名下滑了11位，下滑至第19位。《消费者报告》对特定车型的推荐基于多个因素，包括车主的反馈、碰撞测试表现以及《消费者报告》汽车团队进行的测试和评审等等。

今年5月份，特斯拉在英国推出价格最实惠、最具颠覆性的车型Model 3，并于6月份开始交付这款车型。

今年8月，特斯拉Model 3成为英国第三大最受欢迎的新车，这是电动汽车（EV）首次进入十大最畅销汽车排行榜。

英国汽车制造商和贸易商协会（Society of Motor Manufacturer and Traders，简称SMMT）发布的8月份畅销汽车排行榜显示，Model 3以2082辆的销量排在第三位，仅仅落后于福特嘉年华（Ford Fiesta）和大众高尔夫（VW Golf），后两款车型的8月销量分别为3978辆和3439辆。

SMMT将Model 3列为“其他”车型。在英国，获得3500英镑的电动汽车补贴后，Model 3的起价不到3.9万英镑。

Model 3占据了英国8月份全电动汽车销量的四分之三左右，推动SMMT榜单“其他”类别的销量增长了847%，并推动电动汽车销量同比增长了375%以上。

除了Model 3，特斯拉Model S和Model X在英国的销量也稳步增长。2017年的时候，这两款车的销量达到顶峰，为4756辆。