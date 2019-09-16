苹果仍在申请AR/MR专利，业界：雏形产品最快明年问世

9月16日下午消息，据台湾地区《经济日报》报道，近期，苹果公司在美国新申请超过20项增强现实/混合现实（AR/MR）应用专利，涉及光源、3D眼球追踪等领域。业界预期，苹果是在为下个时代的杀手级AR/MR穿戴设备布局，最快明年会有雏形问世。

此前有报道称，苹果已经中止开发AR/VR头戴设备。今年7月12日，《电子时报》的报道称，传闻苹果已经中止开发AR/VR穿戴设备，熟悉内情人士透露，苹果原本有专门负责开发AR眼镜与VR穿戴设备，但该团队已于5月已经解散，原本成员转至其他产品开发。

当时的报道称，业界揣测，苹果暂缓开发AR/VR穿戴设备，与现行AR/VR硬件设计无法达到轻量化，以及所需要的5G联网、内容数量均不够成熟相关。

不过在随后的7月17日，同样是《电子时报》的报道称，尽管市场传出苹果已经取消AR/VR穿戴设备的硬件开发，但苹果对于AR/VR软件应用、生态体系建设的兴趣方兴未艾，后续苹果估计仍将在iPhone、iPad继续布局。

而在今日根据台湾《经济日报》的报道，近期，苹果公司在美国新申请超过20项增强现实/混合现实（AR/MR）应用专利，涉及光源、3D眼球追踪等领域。

根据美国专利商标局近期公布的信息，苹果申请的一系列AR/MR设备专利中，包括让用户通过设备观看图像时，能有仿佛在观看现实世界的效果，以及让设备用户的眼睛接收到与扫描镜和光源产生的输出相对应的图像，借此让用户在观看与现实世界相对应图像之时，如同在观看现实世界的情景等光学应用专利。

美国专利商标局还揭露了苹果申请用于确定对象注视终点的系统，包括眼球追踪单元，以确定用户一只或多只眼睛的注视方向，同时也通过追踪3D场景结构，取得3D位置和3D结构来模拟真实世界的场景，希望通过3D表现、眼球追踪器和头部追踪器，应用于头戴式显示设备、智能眼镜，或眼球追踪器和立体摄影系统的场景摄像机。

报道称，业界预期，苹果持续申请AR/MR应用专利，是在为下个世代的杀手级AR/MR穿戴设备布局，最快明年会有雏形问世。

报道还称，苹果布局AR/MR穿戴设备，台湾厂商中，正崴、扬明光将受惠最大，广达、可成也将受益。不过，被点名的供应链都不对单一客户与订单置评。