华春莹：确保网络安全，要防的不是华为是思科苹果

IT之家9月16日消息 据人民日报报道，9月16日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。

有记者问：一段时间以来，美方多名官员针对华为在世界各国进行游说，9月12日，美国务院助卿帮办斯特雷亚称，他与美国联邦通信委员会主席访问沙特、阿联酋和巴林期间，再次提及有关华为5G网络安全风险问题，表示美国要确保网络框架安全，就必须将华为排除在5G网络之外。但我们同时注意到，南华早报援引彭博社的报道说，美国半导体行业协会11日致函美国商务部长罗斯，希望美国商务部立即采取行动批准向华为公司销售产品，请问中方对此有何评论？

华春莹答：我们都看到一段时间以来，美方不断刺激、滥用国家力量，打压特定的中国企业，而且满世界煽风点火，对中国企业进行抹黑和攻击。这种行为违反了基本的市场精神和国际规则，非常不光彩，也非常不道德。美方炮制和散播华为5G网络安全威胁，但从来没有拿出过任何证据。就在不久前，CNBC问到一个美国高官说，你有什么证据可以证明华为构成了网络安全？这名高官说反而恼羞成怒，说你问了一个错误问题。我相信对于这段故事可能大家也都知道。没有任何一个国家、任何一个组织、任何一个公司或者任何一个个人拿出任何证据来证明华为对他们构成了威胁。

今年5月，我们看到德国每日镜报有报道称，经过多年审查，英国政府、德国联邦信息安全办公室和欧盟委员会等机构都没有发现华为存在明显后门，但美国的思科设备存在安全漏洞，自2013年起已经有10起后门事件；大家也可能记得早在2014年时，苹果公司就在一份声明中承认，可以通过苹果手机系统后门提取手机用户的短信通讯录和照片等数据；去年年初，脸书公司也被曝出他们用户账号都有后门，对此他们的发言人也都承认；根据棱镜门事件曝光的情况，在美国情报部门面前，美国人的通话通信文件和语音都没有任何个人隐私可言；有35个国家，包括美国曾经一度最亲密盟友的国家的领导人，他们也遭到了有的甚至长达10年的窃听，而实施这些窃听监控的，根据公开报道的情况，正是美国的思科和苹果。这些都是大家可以从网上找到的公开事实。

如果不抱有任何偏见的话，我想是否可以得出这样一个结论：如果想要确保网络安全，应当防备的不是中国的华为，而恰恰是美国的思科和苹果？华为负责人已经在各种场合多次就安全问题作出了公开澄清和承诺，那么，美方是否也可以做出同样的澄清和承诺呢？

我想指出，供应链安全的问题，在信息技术发展和迭代演进过程当中始终存在，并不是5G或某家公司独有的新问题，我们坚决反对人为制造所谓的华为5G安全问题，坚决反对滥用国家安全的理由，限制中国企业开展正常的信息通信技术的发展与合作。我们主张各国应该在公平、公正、非歧视的前提下就真正的供应链安全问题进行深入探讨，并提出可行的建议，共同保障信息技术产品和服务的安全。