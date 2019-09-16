因对第三方维修采取限制，苹果陷垄断调查

苹果对于自家产品的维修政策一直都比较严格，除了不允许使用第三方配件的产品参加保修以外，还通过软件功能来限制第三方服务机构对苹果产品进行维修。而最近，美国众议院司法委员会正在对苹果及其反竞争行为展开反垄断调查，其中的部分调查将集中在苹果的维修垄断上。

在给苹果的一封信中，美国众议院司法委员会要求苹果提交所有与「限制第三方维修」相关的内部文件，例如苹果对第三方维修的限制，包括但不限于苹果授权服务提供商必须遵守的规则，以及限制或禁止的任何特定维修规则、苹果推出「独立维修供应商计划」，包括但不限于苹果将通过这一计划提供哪些特定维修部件以及相应的价格等等。

多年以来，苹果严格的维修政策以及「高昂」维修价格被视为垄断的信号，许多第三方服务机构由于软件或者硬件的限制，无法对苹果产品进行完整的维修，这也对使得一些消费者不得不前往Apple Store或者第三方授权维修店进行价格更高的「官方维修」。

去年年初，美国17个州的立法部门推出了「维修权」法律的草案，其要求电子设备的厂商必须向社会开放维修业务，其中包括提供详细的维修资料，公开供应各种维修零部件。但这一草案遭到包括苹果在内的多家消费电子公司的反对，苹果认为，电子产品的维修服务应该由官方授权的经过专业训练的机构或者个人来完成，这不仅能够保护厂商的知识产权，也更能保证消费者维修服务的质量。

苹果也在今年八月底，在美国推出了一项「独立维修供应商计划（Independent Repair Provider Program）」，面对那些有兴趣为iPhone提供保修期外维修服务的独立维修提供商，通过申请之后可以使用苹果原装零件，维修工具，维修培训，服务指南等官方支持，为超出保修期的iPhone提供官方认证的维修服务，例如更换iPhone的显示屏或者电池等项目。

但目前这一计划仅在美国试行，而且也并不是所有独立维修提供商都能通过申请，苹果要求维修公司的技术人员必须通过Apple认证（参加考试），此外维修公司的服务场所还必须在商业区域。