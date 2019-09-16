支付宝AI推一键“打公交”，十大绿色出行城市有你家吗？

IT之家9月16日消息 手机下单、预约座位、躲避拥堵、从“家门口”直达“办公室”……国内首条“AI定制巴士”在上海正式亮相。这样的乘车新体验有望在未来三年覆盖全国。

9月16日，在第三届绿色出行峰会上，支付宝发布了行业首个AI绿色出行解决方案，通过云计算、AI、IoT、信用等技术，将全面提升和公共交通领域智能调度、定制出行、线网优化、绿色出行。支付宝表示，预计三年内将以扫码乘车为基础的智能出行将覆盖全国，服务超半数中国人，让公共交通更便捷，让市民出行更绿色环保。

在上海，今日正式亮相的全国首条“AI定制巴士”9路，让公交乘车体验焕然一新：市民只需提前预定，就能像打车一样打“公交”了，比传统公交线路节约30%耗时，价格只有出租车的1/10。对企业来说，开通新线路的时间成本从3个月减少至3天。

“公交数据大脑”是由支付宝联合高德、公交云共同研发的AI智能出行分析产品，是绿色出行解决方案的重要一环。

研究显示，相比私家车，按运送100名乘客计算，公共交通出行可节省碳排放15倍左右。

过去，每一次坐车结束后，用户支付完成后基本上失联。接入移动支付后，AI可根据公交出行数据进行分析，让交通行业有了数字化运营的基础。

会上，支付宝还公布了十大绿色出行城市：西安、上海、杭州、南京、兰州、武汉、重庆、北京、天津、珠海。

据了解，公交接入移动支付3年来，全国已经有400个城市开通了支付宝扫码乘车。累计减少碳排放540多万吨，种树8000多万棵。

蚂蚁金服副总裁杨鹏表示，从扫码乘车支付方式的改变，到如今支付宝联合内外部生态伙伴将产品、技术、运营、商业等一整套绿色出行系统性解决方案输出，让更多人首选绿色出行，加速城市向绿色转型。