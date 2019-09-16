OLED新对手：TCL展示132英寸Micro LED电视

Micro LED被认为是未来一种足以撼动OLED地位的技术，目前为止仅有三星、索尼有过公开展示。现在TCL成为第三家展示超大型Micro LED高清电视的厂商，尺寸不仅达到132英寸，分辨率4K，并且拥有2400万个LED独立控制点，以及足以与OLED抗衡的2500000:1对比度。

从目前公布的数据来看，TCL Micro LED电视还拥有1500尼特亮度，并声称支持广色域，但没有明确说明是DCI-P3还是BT.2020。并且与其他概念产品一样，TCL没有透露这款132英寸4K Micro LED电视量产计划，但至少可以证明电视已经可以达到可以公开来那个想的级别。

同时，TCL也希望通过Micro LED新技术，让监视器设备获得更高的峰值亮度，例如用于监视器的Pulsar技术，其峰值亮度可以达到4000尼特。

而TCL、三星、索尼也并少数研究OLED可替代品的厂商，毕竟OLED虽然能够提供更卓越的UI必读，但在离轴色移、重影、老化等问题上不尽人意，Micro LED恰好可以解决这些痛点。

更重要的是，Micro LED也保留LED技术的诸多优点，例如亮度、对比度、快速响应和宽可视范围，甚至可以让电视的边框更小，如果成本持续下降，运用到手机上也不过是时间问题。