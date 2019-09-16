阿里CEO张勇：数字经济时代线上线下是同一个世界

9月16日晚间消息，在9月16日阿里妈妈M营销峰会闭门会议中，阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇分享了他对于数字化未来的一些最新思考。

“面向企业和面向消费者就如同飞轮两翼，这正是阿里20年来与众不同的地方。”张勇说，“只有B和C的结合，才能真正建立用市场来检验的全面数字化和智能化的经营。”

张勇同时认为，“所有的To B服务，都应以是否获得市场增量来检验。”

闭门会当中的很多交流者，都来自和阿里巴巴合作超过十年的品牌，他们共同经历和见证了所在品牌在中国特别是在阿里巴巴平台上的高速成长。张勇说，“今天大家都在全面地走向数字化、智能化，因所在赛道不同，看到的风景有点不一样，但我们面对的都是同样的世界。”

“线上线下是同一个世界，这也决定了销售应该是所有通路的数字化，而不仅仅是网上销售的数字化，这也是几年前我们提出‘新零售’主张最重要的出发点。”张勇说。“今天，阿里妈妈也要升级，因为我们要对品牌进行全域的用户运营、品牌全生命周期的价值挖掘和建设，这意味着从产品定义、产品运营方式、服务体系搭建方式，都将完全不同。”

张勇在今年年初正式对外提出了一套解决方案——阿里巴巴商业操作系统，基于数字化时代和客户和商家建立全新的面向未来的商业关系。

“本质上，我们希望通过阿里在金融、物流、云计算等方面的能力，同时不断创造和创新场景，来帮助企业在营销、销售、渠道管理、品牌建设、金融、物流、商品企划、组织在线等11个要素走向数字化。”张勇说。