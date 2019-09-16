Facebook今日会晤26国央行，讨论数字货币天秤币问题

据英国媒体网站报道，Facebook周一将与多国央行官员会面，回答有关数字加密货币“Libra”（天秤币）的问题。

该报道称，Libra代表目前身处瑞士巴塞尔，准备会见26家全球央行的官员，包括美联储（Federal Reserve）和英格兰银行等央行。

此次会议将由欧洲央行（ECB）执行董事会成员贝诺伊特·科伊尔（Benoit Coeure）主持。对此，ECB发言人已给予证实，称一场有关“稳定币”的会议正在巴塞尔举行，但并未透露任何与会者。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。

但随后，多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并表示担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）和欧洲央行行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）在内的中央银行家们列出了与Libra有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等。

除了美国和英国央行，法国和德国央行也“特别关注”Libra。法国经济与财政部Libra在欧洲的发展，因为它将对金融安全和稳定构成系统性威胁。