Wi-Fi联盟正式推出官方Wi-Fi 6认证计划

IT之家9月16日消息 负责监督Wi-Fi标准实施的Wi-Fi联盟宣布正式推出其官方Wi-Fi 6认证计划，这意味着Wi-Fi 6标准真正准备就绪，科技公司很快就能够宣传他们的产品经过认证可以支持Wi-Fi 6。

Wi-Fi 6包含一系列新技术，这些技术结合在一起使Wi-Fi更加高效。虽然其速度也有所提升，从Wi-Fi 5的3.5 Gbps提升到9.6 Gbps，但这两个速度都是理论上的最大值，在现实世界使用中，是不可能达到的。Wi-Fi 6最大的提升不是提高单个设备的速度，而是在大量设备连接时改善网络。Wi-Fi 6引入了一些新技术，帮助缓解将数十台Wi-Fi设备放在一个网络内所带来的问题。它允许路由器一次与更多的设备通信，允许路由器在同一次广播中向多个设备发送数据，并允许Wi-Fi设备自己安排与路由器的签入动作。总之，即使越来越多的设备开始需要数据，这些功能也能保持强大的连接。

Wi-Fi 6认证计划很大程度上是一种形式，这虽然很重要，而且标志着Wi-Fi 6时代的开始，但并不是必需的，而且很多公司几个月前就已经推出了能正常工作的Wi-Fi 6设备。但Wi-Fi联盟由大大小小的科技行业成员组成，其行动代表了他们感兴趣的无线功能和技术，因此这是Wi-Fi 6已经到来的明显信号。

值得一提的是，苹果上周发布的iPhone 11系列已经支持WiFi 6，苹果公司多年来一直没有通过WiFi联盟对其设备进行认证（尽管苹果仍然是会员），但苹果的设备显然都是支持WiFi的。WiFi联盟称三星的Galaxy Note 10将是第一款通过新标准认证的智能手机，其他旧产品如果申请并符合要求，可以获得认证。