vivo NEX 3正式发布：6.89英寸无界瀑布屏，4998元起

IT之家9月16日消息 今天晚上vivo正式发布了vivo NEX 3系列新机，目前新机的售价已经公布，其中4G版提供8GB+128GB版本，售价4998元，5G版提供8+256GB和12+256GB版本，售价分别为5698元和6198元。新机9月16日开启预售，9月21日正式开售。

vivo NEX 3采用6.89英寸无界瀑布屏，左右两侧的弯折角度接近90度，拥有99.6%超高屏占比。支持100% P3广色域、sRGB和HDR 10标准，显示亮度最高亦可支持到局部800nit，最低支持到1.9nit，此外，NEX 3还搭配了最新的升降摄像头（升降速度0.65秒）和最新的屏幕指纹，保留了3.5mm耳机孔。

vivo NEX 3还采用隐藏压感键，七个传感器组成的压力传感器阵列配合压力算法模型和X轴线性马达，既坐待微米级的精准识别，也带来干脆利落的震动体验。此外，vivo还为隐藏压感键设计了一个独立电源系统，在关机中也可独立正常使用。

vivo NEX 3提供两种配色，深空流光：纯净空灵的黑色，极具质感的亮面效果。液态天河：行业首次采用双膜系叠加工艺，赋予亮银的金属机理一种全新视觉效果，随着光线角度的变换，幻彩如同液体般流淌。

全新的vivo NEX 3 5G手机采用高通骁龙855 Plus平台，最高运行12GB内存，全系标配UFS 3.0，内置4500mAh电池，支持44W快充。同时还有C-DRX省电技术，提供可靠续航。另外，vivo NEX 3 5G手机还支持零感均热板，可在同等高功耗情况下，让NEX 3主芯片结温降低高达10度以上，解决5G高功耗带来的散热问题。

NEX 3还支持SLA智慧网络加速技术，可实时监测5G和Wi-Fi的稳定性，并相应实现网络增强，降低延迟；搭配5G-Wi-Fi智能网络切换技术，双Wi-Fi可同时连接并使用两个Wi-Fi，实现网速叠加。

vivo NEX 3后置三摄：：6400万主摄+1300万长焦+1300万广角，支持2倍光学变焦、超级夜景2.0、支持2.5cm超级微距、AI发丝级人像分割技术、4K 60帧高清录像。

另外，vivo还为新机推出了NEX100+ CLUB，每一位NEX用户都会自动进入NEX100+ CLUB，尊享各种专属权益。其中包括机场快速安检，100G超大云盘，上门维修等专属权益。此外，还准备了更多精英特权，有 “购机先享计划”，NBA球星现场互动，每月与知名人物观点碰撞的精英沙龙等。