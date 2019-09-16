多镜头同步录像非iPhone 11专属，XS/XR也能用

上周苹果发布会上，一款名为Filmic Pro的摄影应用带我们了解了iPhone 11 Pro的多镜头同步录像特性，通过新iPhone的广角、超广角、长焦镜头和前置镜头可以同步录制不同的画面内容，带来更专业多角度的视频创作，让视频创作者、Vloger等更方便地获取视频素材。

好消息是，这个功能不仅仅局限于最新的iPhone 11系列，iPhone XS、iPhone XR和2018年款iPad Pro都将得到支持。

多镜头同步录像功能依赖于iOS 13中引入的新API，允许开发者在性能和电力允许的条件下启动多镜头录制，苹果在2019年WWDC上就发布了该API，而iPhone XS、iPhone XR和2018年款iPad Pro的用户可以等待未来几个月内多镜头应用的大量涌现，发布会上演示过的Filmic Pro于今年年底推出。

由于要同时处理多个视频流，对手机的性能有一定的要求，iPhone XS和iPhone XR只能激活某些相机组合。开发者可能还必须使用质量较低的摄像头源，具体取决于他们的应用逻辑以及其余部分的分工。

比方说，iPhone XS仅支持3颗镜头（广角、长焦和前置）中的两颗两两搭配同时录制，并不支持3颗镜头同时录制。

多镜头API将在本周晚些时候随iOS 13正式推送一起到来，需要注意的是，iPhone原生相机应用暂不支持同步录制，iPhone用户目前还需要依赖第三方应用来实现这个功能。