内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

还在找苹果广告配乐歌单？Apple Music都给你准备好了

2019-9-16 20:52:32来源：威锋网作者：Ruins责编：阿迷评论：

苹果的成功体现在很多细节上，比如广告的配乐，都是那些冷门却又抓耳的歌。实际上，苹果充满创意的广告不仅让产品理念深入人心，也捧红了不少歌曲。

比如2017年AirPods + iPhone 7短短一分钟的广告，采用了《Down》作为BGM（背景音乐），于是这首冷门单曲一下跃至Billboard Hot 100音乐排行榜第37位，2016年MacBook Pro广告一首《The Little Things》直接捧红了Big Gigantic这支乐队，这种影响力可不是一般的公司具有的。

相信有很多喜欢欧美音乐的朋友都对苹果经典广告中的配乐感兴趣，在网络上乐此不疲地寻找曲目名和歌单。就在今天，苹果Apple Music更新了「Heard in Apple Ads」歌单，收录2008年以来的绝大部分苹果广告音乐，包括新iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max商业广告中的曲目。歌单目前约有99首歌曲，总收听时间约为6小时。

不过这并不是苹果广告所有音乐的完整列表，其包含的曲目数量也会因你所在的地区而异，它仅包含Apple Music订阅中提供的不完整歌曲列表。

除了在iOS和macOS版Apple Music订阅收听歌单外，Apple Music网页版也已经提供在线查看和试听。苹果于9月初推出Apple Music网页版的测试，用户可以通过网络界面访问苹果2000多万首歌曲，并且「完全不含广告」。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果Apple Music广告音乐

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有