还在找苹果广告配乐歌单？Apple Music都给你准备好了

苹果的成功体现在很多细节上，比如广告的配乐，都是那些冷门却又抓耳的歌。实际上，苹果充满创意的广告不仅让产品理念深入人心，也捧红了不少歌曲。

比如2017年AirPods + iPhone 7短短一分钟的广告，采用了《Down》作为BGM（背景音乐），于是这首冷门单曲一下跃至Billboard Hot 100音乐排行榜第37位，2016年MacBook Pro广告一首《The Little Things》直接捧红了Big Gigantic这支乐队，这种影响力可不是一般的公司具有的。

相信有很多喜欢欧美音乐的朋友都对苹果经典广告中的配乐感兴趣，在网络上乐此不疲地寻找曲目名和歌单。就在今天，苹果Apple Music更新了「Heard in Apple Ads」歌单，收录2008年以来的绝大部分苹果广告音乐，包括新iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max商业广告中的曲目。歌单目前约有99首歌曲，总收听时间约为6小时。

不过这并不是苹果广告所有音乐的完整列表，其包含的曲目数量也会因你所在的地区而异，它仅包含Apple Music订阅中提供的不完整歌曲列表。

除了在iOS和macOS版Apple Music订阅收听歌单外，Apple Music网页版也已经提供在线查看和试听。苹果于9月初推出Apple Music网页版的测试，用户可以通过网络界面访问苹果2000多万首歌曲，并且「完全不含广告」。